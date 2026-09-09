«Rino Gaetano Sempre Più Blu», il documentario debutta su Rai 3

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Su Rai 3 in onda il documentario “Rino Gaetano Sempre Più Blu” sul cantautore calabrese. Un mosaico di musica e immagini

“Chi vive in Calabria, chi vive d’amore”. In una terra matrigna, di neve e miele, dove il cielo può, è, e deve essere sempre più blu. Questo, e non solo ci resta come monito o lezione, suggerimento o nozione, di Rino Gaetano. Un cielo blu. Una Fiat 128 risale una strada di Calabria, targhe scolorite e radio accesa, negli anni Settanta che furono di Rino Gaetano prima di diventare leggenda. Al volante, per “Rino Gaetano Sempre Più Blu”, c’è Tommaso Labate, e il viaggio che comincia da lì attraversa cinquant’anni di canzoni, di cronache e di un Paese che quella voce ruvida ha saputo raccontare forse meglio o comunque in modo più incisivo di tanti editoriali.

RINO GAETANO E QUEL CIELO BLU

Il documentario, dopo l’anteprima alla Festa del Cinema di Roma e il passaggio nelle sale, arriva questa sera, mercoledì 9 settembre 2026, alle 21.20 su Rai 3. Prima uscita in televisione. Prodotto da Sudovest Produzioni e Indigo Film in collaborazione con Rai Documentari, con il sostegno della Fondazione Calabria Film Commission e del Ministero della Cultura, il film porta la firma di Giorgio Verdelli e Luca Rea, con la regia dello stesso Verdelli.

UN MOSAICO, NON UNA BIOGRAFIA

“Rino Gaetano Sempre Più Blu” non è una biografia canonica, anzi ne rifiuta proprio il format per scegliere la strada del ritratto per accumulo: materiali privati, taccuini, un estratto inedito dal titolo “Un Film a Colori – Jet set” e interviste che risuonano come confessioni radiofoniche rubate al tempo. Il risultato è la parabola di un artista in bilico tra Petrolini e Joe Cocker, tra satira e poesia, capace di dire il disagio e la bellezza della sua epoca con un’ironia che non ha mai smesso di tagliere.

L’UOMO DIETRO IL CAPPELLO

A comporre il mosaico sono la sorella Anna Gaetano e il nipote Alessandro, insieme ad amici di una vita come Riccardo Cocciante, Danilo Rea, Giovanni Tommaso, Shel Shapiro, Edoardo De Angelis, Foffo Bianchi, Ernesto Bassignano e la fotografa Donatella Rimoldi. Accanto a loro, gli eredi spirituali: Brunori Sas, Lucio Corsi, Sergio Cammariere, fino ai più giovani Napoleone e Giordana Angi. Il viaggio in Fiat 128 di Tommaso Labate nella Calabria di Rino si intreccia con gli sguardi di Andrea Scanzi, Pietrangelo Buttafuoco e Carlo Massarini, mentre le voci narranti di Peppe Lanzetta, Claudio Santamaria, Paolo Jannacci e Valeria Solarino restituiscono un Rino più intimo, più poetico, meno addomesticato dal mito.

LA COLONNA SONORA DI UNA VITA

Le immagini d’epoca fanno da corredo a un catalogo che si riascolta come una lunga canzone senza fine: “Aida”, “Tu forse non essenzialmente tu”, “Berta filava”, “Nuntereggae Più”, “Agapito Malteni il ferroviere”, “Mio fratello è figlio unico”, “Ahi Maria”, “Ad esempio a me piace il Sud”, “Gianna”, “A mano a mano”. Chi ha saputo dire tutto con l’ironia, ricorda il film, non smette mai di dire qualcosa.