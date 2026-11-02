Pechino Express, la Calabria protagonista con le sorelle Gregoraci

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Dieci coppie, due Oceani e una rotta tra Cile, Argentina e Brasile, Sky ha svelato il cast di Pechino Express 2027. Tra i nomi in gara, le sorelle calabresi Elisabetta e Marzia Gregoraci

Era il 2022, Gianluca Colucci, in arte Fru, in coppia con Aurora Leone, era uno dei protagonisti della nona edizione di Pechino Express, alla quinta puntata, davanti ad un kebab particolarmente piccante, urlò: «Potere della Calabria, a me». Aurora che non riusciva a mandarlo giù disse, «lui non fa testo, ha la Calabria dentro, il peperoncino lo mangia dall’infanzia». Riferendosi al periodo in cui da bambino Fru visse a Vibo Valentia. Oggi la Calabria torna prepotentemente protagonista della nuova edizione del programma di Sky, il 29 ottobre sciolte le riserve sulla quattordicesima edizione, tra le dieci coppie annunciate ci sono le sorelle Elisabetta e Marzia Gregoraci.

LE SORELLE GREGORACI IN GARA A PECHINO EXPRESS

La prima è nata a Soverato l’8 febbraio 1980, ha cominciato ballando nel programma di Rai 2 Libero e da allora la televisione non l’ha più mollata. La seconda, classe 1982, lavora nell’immobiliare di lusso e nelle ristrutturazioni. Caratteri diversi, legame forte: così le presenta la scheda del cast. Per Elisabetta, stando a quanto riporta Biccy, sarà la terza volta in un reality.

L’immaginario le ha cucito addosso Montecarlo, gli yacht, gli aperitivi sul mare. Pechino Express chiede l’esatto contrario. Un euro al giorno a testa, uno zaino, il pollice alzato per spostarsi e una porta altrui a cui bussare per dormire. Le regole non cambiano. Cambia il continente. Dopo Indonesia, Cina e Giappone dell’edizione di marzo, «La rotta dei due Oceani» va da ovest a est, dal Pacifico all’Atlantico, passando per Cile e Argentina fino al Brasile. Al timone resta Costantino della Gherardesca.

QUANDO ANDRÀ IN ONDA PECHINO EXPRESS

Il programma andrà in onda in primavera su Sky e NOW; la data della prima puntata non è stata comunicata, le registrazioni, stando a Biccy, partono a novembre.

Il percorso di Elisabetta Gregoraci è noto e conviene ripercorrerlo senza fretta, perché spiega il contrasto. Diplomata in ragioneria, ha cominciato ballando a Libero, poi è arrivata la campagna Wonderbra che prima era stata di Eva Herzigová, poi il matrimonio con Flavio Briatore, nel 2008, e la separazione nel 2017. Da allora la sua immagine pubblica ha preso una direzione precisa: Montecarlo, gli yacht, le serate in abito lungo. Per una ragioniera di Soverato, un euro al giorno è un problema di bilancio prima ancora che di avventura.

CHI SONO ELISABETTA E MARZIA GREGORACI

Marzia è l’altra metà della squadra e, a giudicare dalle schede, quella meno abituata alle telecamere: di mestiere ha a che fare con case e ristrutturazioni, cioè con muri, preventivi e imprevisti. Sarà interessante vedere cosa succede quando l’autostop non funziona e il tramonto si avvicina. Se prevale la showgirl che il pubblico conosce o la sorella che sa come si tratta con chi ha una chiave in mano e non vuole darla. A Pechino Express la simpatia da sola non basta, e anche le sorelle Gregoraci dovranno farci i conti: per dormire bisogna convincere qualcuno, e nessuno si convince con un cognome.

LA CALABRIA NELLO SHOW

Le Gregoraci non sono le sole a portare in gara un’aria di casa, perché la Calabria a Pechino Express ci era già passata. Nella terza edizione, quella del 2014, la reggina Antonella Ventura, imprenditrice di 28 anni, correva in coppia con Alessandra Angeli: le due «cattive» del gruppo, per dirla con la cronaca di allora. Poi è arrivato Fru, con il suo superpotere in fiamme. Ora tocca a due sorelle, e a una domanda che i calabresi conoscono bene: quanta ospitalità si può chiedere a degli sconosciuti prima di sentirsi in debito? Da queste parti la risposta si impara da piccoli, senza che nessuno la scriva da nessuna parte. Se poi in Sud America capitasse una prova piccante, Elisabetta e Marzia sanno già da che parte guardare, e il Cile ha il suo ají, il Brasile la sua pimenta.

IL CAST DELLA NUOVA EDIZIONE DI PECHINO EXPRESS

Intorno a loro il cast è un’orchestra che non ha provato insieme. Rocco Siffredi parte con la moglie Rózsa Tassi: sposati dal 1993, lei ex modella ungherese incoronata nel 1990. In gara anche Benji e Fede, tornati a far musica insieme nel 2024 dopo quattro anni di pausa, e Franceska Nuredini, compagna di Elodie, in coppia con Ginevra Festa: ballerine e amiche, la seconda è stata Velina a Striscia la notizia. Andrew Howe, campione di salto in lungo, corre con Tommaso Marino, ex cestista oggi commentatore sportivo.

Cleo Ungarelli e Dani Piccirillo portano la chitarra e la voce delle Bambole di Pezza. Poi i creator Alessia Lanza e Andrea Fratino, che dovranno cavarsela lontano dagli smartphone, e una madre con il figlio, Angela «Bella Fisica» Lin e Alessandro Zhu. Danilo da Fiumicino e Alessandro Pieravanti arrivano dal mondo dei podcast. Chiudono i divulgatori di Geopop Riccardo De Marco, detto DeNa, chimico, e Maria Bosco, MeriBì, che ha studiato matematica e ingegneria matematica.

DA SOVERATO A RIO CON UN EURO AL GIORNO

Sulla carta nessuno parte favorito, e questo è il merito del format: lo zaino pesa uguale per tutti. Per i calabresi in gara il peso vero è un altro, l’aspettativa di chi guarda da casa e aspetta di riconoscersi in un accento, in un gesto, in un modo di stare a tavola con chi non si conosce. Dal lungomare di Soverato a Rio la distanza in linea d’aria è quella che è. Con un euro al giorno e il pollice alzato sarà un’altra faccenda.