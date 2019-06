I MAESTRI di sci calabresi rinnovano il proprio direttivo ed eleggono il nuovo presidente. A guidare il sodalizio sarà Simona Piccitto. Tante le conferme nel direttivo ma diversi sono anche i nomi nuovi.

Il 12 giugno 2019 nella sede del Collegio dei maestri di sci della Calabria ha avuto luogo una partecipata assemblea elettiva che ha proceduto al rinnovo delle cariche per i prossimi quattro anni.

Simona Piccitto è stata eletta Presidente del Collegio ad affiancarla saranno Pierluigi Perri (Vicepresidente) Domenico Morabito (Segretario Tesoriere) e i consiglieri Luca Attanasio, Antonio Granato, Giovanni Scalise e Luigi Carravetta.

Quale rappresentante al Collegio Nazionale è stato indicato Fiorino Spizzirri.

«Molte le conferme rispetto agli anni passati - si legge in una nota ufficiale - che ormai hanno consolidato il ruolo del Collegio nella regione, non mancano però i nomi nuovi per poter dare nuove idee e progetti per le attività sulla neve. Il collegio vuole porsi obbiettivi importanti come lo sviluppo del territorio in chiave turistica e sostegno alle attività tecniche dello sci calabrese per il rilancio delle stazioni invernali, dei giovani che le frequentano e di chi le abita tutto l’anno. Tutto il direttivo con la collaborazione di tutti Maestri di Sci che operano con passione sulle nostre montagne si augura di poter offrire sempre un prodotto "montagna" che sia vincente sia per il turismo che per lo sport».

L’ultimo inverno «ha visto nascere nuovi impulsi in tutto il settore degli sport invernali e delle attività sulla neve, su questa ondata di entusiasmo si vuole trovare la strada per consolidare le attività e l’impegno dei Maestri di sci. Mentre qualcuno pensa giustamente alle spiagge assolate qualcun’altro comincia a ragionare sull’inverno prossimo e quelli avvenire».