Sport, torna Trofeo Coni: 3mila giovani atleti da tutta Italia invadono la Calabria

CROTONE - Cresce l’attesa per la sesta edizione del Trofeo Coni Kinder+Sport 2019, in programma in Calabria da domani al 29 settembre. Sono circa 3000 gli atleti e 800 i tecnici, in rappresentanza di 23 delegazioni (compresi quelli delle comunità italiane di Canada e Svizzera) pronti a misurarsi nella manifestazione multisportiva più importante in Italia dedicata agli under 14 che vedrà la partecipazione di 34 Federazioni Sportive Nazionali e 9 Discipline Sportive Associate.

I giovani atleti che hanno superato le fasi provinciali e regionali si ritroveranno a Crotone, Cutro, Isola Capo Rizzuto, Catanzaro e Palmi per sottrarre lo scettro al Piemonte, vincitore lo scorso anno.

L’edizione 2019, organizzata dal Comitato regionale Coni Calabria, con la partnership di Kinder+Sport e il supporto del Coni Nazionale, prenderà il via ufficialmente con la cerimonia di apertura che andrà in scena domani pomeriggio (ore 18:15) allo Stadio “Ezio Scida” di Crotone, alla presenza del Presidente del Coni, Giovanni Malagò, del Segretario Generale, Carlo Mornati, del Presidente del Coni Calabria Maurizio Condipodero, di numerosi Presidenti federali e delle autorità locali, a partire dal Governatore Mario Oliverio e dal Sindaco di Crotone, Ugo Pugliese e dai rappresentanti degli altri comuni che ospiteranno l’evento.

Le gare si svolgeranno il 27 settembre e si concluderanno sabato sera con la cerimonia di chiusura del Trofeo, in programma nel Porto Kaleo Resort di Cutro, dove sarà allestito anche il Villaggio Hospitality Kinder+Sport.

La prima edizione del Trofeo Coni Kinder+Sport si è svolta nel 2014 a Caserta per poi essere ospitata a Lignano Sabbiadoro, Cagliari, Senigallia e Rimini. Nell’albo d’oro spicca il Piemonte vincitore di due edizioni (2015, 2018), con Lazio (2014), Veneto (2016) e Lombardia (2017) che si sono aggiudicate un’edizione ciascuna.