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Arrivata la comunicazione di Aces. Sarà la Calabria la Regione europea dello sport 2028. L’assessore Micheli: «Notizia che ci rende orgogliosi»



CATANZARO – La Calabria ha vinto la sua partita europea: sarà European Region of Sport 2028. Ieri mattina è arrivata la comunicazione ufficiale di Aces Europe, che sancisce la designazione della Regione e riconosce la solidità dei programmi presentati e l’ampia gamma di attività offerte ai cittadini. Un risultato che premia il percorso di candidatura e che proietta la Calabria in una dimensione internazionale.

Nella lettera indirizzata al presidente Occhiuto, ACES si congratula con la Calabria per l’impegno nel «rendere lo sport accessibile a tutti», riconoscendo il valore di una programmazione che promuove l’attività fisica come strumento di salute, inclusione sociale, istruzione e rispetto reciproco. La designazione porta le firme di Gian Francesco Lupattelli, presidente e fondatore di Aces Europe, e dell’europarlamentare Giusi Princi, presidente onoraria. L’associazione no profit, con sede a Bruxelles, assegna da oltre venticinque anni i titoli di Capitale, Città e Regione europea dello Sport.

«È una notizia che ci rende orgogliosi – dichiara l’assessore regionale all’Istruzione, Sport e Politiche per i giovani, Eulalia Micheli –. Questo titolo conferma una scelta precisa: lo sport è una politica pubblica, capace di migliorare la qualità della vita, promuovere la partecipazione e rafforzare il senso di comunità. È un traguardo che appartiene a tutta la Calabria: alle istituzioni, alle società sportive, agli atleti, ai tecnici e ai volontari che ogni giorno lavorano perché lo sport sia accessibile a tutti».

Da qui la prospettiva di Calabria 2028, chiamata a trasformare il riconoscimento in iniziative e opportunità diffuse. «Ora viene la parte più importante – prosegue l’assessore Micheli –. Calabria 2028 dovrà tradursi in un percorso capace di coinvolgere Comuni, scuole, associazioni e comunità. Vogliamo che lo sport sia un’opportunità per i giovani, uno strumento di inclusione per le persone con disabilità e una leva per valorizzare anche i territori più periferici e le aree interne».

È proprio nei territori più lontani dai grandi centri che il progetto dovrà dimostrare la propria efficacia, portando occasioni di incontro, attività e partecipazione dove le opportunità sono meno diffuse. Un’impostazione condivisa dal presidente Occhiuto, che definisce il risultato «di straordinario prestigio» e descrive la Calabria come «una vera palestra a cielo aperto tra due mari e tre Parchi Nazionali», con una rete che unisce scuole, enti locali e oltre 1.700 società sportive.

Il presidente ha ringraziato Lupattelli, Princi e l’assessorato guidato da Micheli, indicando come obiettivo quello di fare dello sport «un diritto quotidiano, soprattutto nelle nostre aree interne» e di portare in Europa «l’immagine di una Calabria dinamica e accogliente».

Anche Giusi Princi ha espresso soddisfazione per un risultato che ha visto la Calabria prevalere su altre regioni europee in corsa per lo stesso titolo, assicurando il proprio impegno nell’accompagnare il percorso affinché lasci un’eredità duratura, soprattutto per le nuove generazioni. «Sono certa – ha detto Princi – che il presidente Occhiuto e l’assessore al ramo Eulalia Micheli sapranno tradurre questa opportunità in una straordinaria occasione di visibilità per la Calabria e in un concreto motore di sviluppo economico e sociale per il territorio».

La candidatura, promossa dall’Assessorato regionale all’Istruzione, Sport e Politiche per i giovani, è stata curata in sinergia con il dipartimento Asset Strategici, Attrazione degli Investimenti e Saperi, attraverso il Settore Politiche per i Giovani e Sport, in raccordo con il sistema sportivo regionale e le istituzioni del territorio.

Tino Scopelliti, presidente del Coni Calabria, ha assicurato la disponibilità del Coni a mettere a disposizione competenze ed energie per accompagnare la Calabria verso il 2028. Disponibilità condivisa da Walter Malacrino, coordinatore regionale di Sport e Salute per la Calabria. Antonino Scagliola, presidente del Comitato Italiano Paralimpico Calabria, ha evidenziato l’importanza di questo momento per una svolta che renda sempre più concreto il valore universale dello sport, offrendo a tutti la possibilità di confrontarsi attraverso il sano agonismo.

Il titolo europeo è arrivato. Adesso comincia la partita più importante.