Serie C. Nei professionisti è la migliore Vibonese di sempre: Mai prima d’ora una partenza così ricca di punti

VIBO VALENTIA - Nei professionisti è la migliore Vibonese di sempre Mai prima d’ora una partenza così ricca di punti La quarta vittoria stagionale, firmata da Nicolas Bubas, ha consentito alla Vibonese di arrivare a quota 13 punti in classifica nel girone C di Serie C. La squadra rossoblù si ritrova momentaneamente al 4° posto di una classifica che non è totalmente veritiera, visto che ci sono diverse squadre con alcune partite da dover recuperare. Bisogna infatti fare i conti con il “girone zoppo”, con i rinvii per i vari ricorsi e con il “caso Viterbese” ancora aperto. Al di là di ciò, il bottino racimolato dalla formazione allenata da Nevio Orlandi è senza alcun dubbio di rilievo, il migliore dopo 8 gare disputate nella storia della Vibonese nei professionisti.

Se, infatti, si considerano le sei stagioni disputate dai rossoblù fra C2 e 2ª Divisione e il torneo di Serie C unica affrontato nell’annata 2016/17, mai si era toccata quota 13 punti nelle prime otto sfide dell’anno.

Una cifra quasi simile era stata ottenuta nella stagione 2008/09, quando la squadra allora allenata da Galfano di punti ne ottenne 12, battendo all’8ª giornata il Manfredonia per 1-0, grazie ad una rete di Mastrolilli. Era il 19 ottobre del 2008.

Guarda caso a distanza di dieci anni ecco un altro 1-0, stavolta alla Sicula Leonzio, firmato da un altro centravanti, Nicolas Bubas, proprio nello stesso periodo di ottobre, utile per proiettare in alto i rossoblù.

Sicuramente con il recupero delle altre gare la graduatoria assumerà altri contorni per Obodo e compagni, ma questi 13 punti sono tanta roba e fanno non solo classifica, ma anche morale, oltre a rappresentare il miglior score nei professionisti.

Giusto per riepilogare la situazione, ecco il precedente rendimento della Vibonese dopo 8 gare disputate nei precedenti tornei affrontati nei professionisti:

2006/07: 10 punti

2007/08: 9 punti

2008/09: 12 punti

2009/10: 2 punti

2010/11: 7 punti

2011/12: 4 punti

2016/17: 5 punti

2018/19: 13 punti

La strada per la salvezza è ancora lunga, ma questo è sicuramente un buon avvio di stagione per la Vibonese.