VIBO VALENTIA - L’appuntamento è per lunedì sera. Alle 20.45 le telecamere di RaiSport riprenderanno il posticipo del girone C di Serie C fra la Casertana e la Vibonese. Un gustoso evento sulla rete nazionale che vedrà scendere in campo anche la squadra del presidente Caffo. E quella che si giocherà lunedì sarà comunque una partita da ricordare, in quanto sarà la gara numero 300 della Vibonese, a livello ufficiale, in ambito professionistico. Cifra tonda, allora, per i rossoblù, se si considerano gli incontri disputati in campionato (fra Serie C2, 2ª Divisione e Serie C unica), in Coppa Italia e nei play out.

Il debutto

Il 30 agosto del 2006 prima gara assoluta nei professionisti, in Coppa Italia, al Luigi Razza: vittoria per 2-1 sull’Igea Virtus con reti di Campo su rigore e di D’Amblè. Pochi giorni dopo (il 3 settembre), esordio assoluto in campionato, sempre in casa, stavolta contro la Fidelis Andria (1-1 con rete di capitan Cordiano). Anche nei play out, appendice del torneo a cui la Vibonese ha partecipato spesso, il debutto è stato positivo: il 18 maggio del 2008, Fidelis Andria – Vibonese 0-1, gol di Dianda. I NUMERI – Finora, fra campionato, coppa e post season, ecco allora 299 partite per la squadra rossoblù in ambito professionistico, con 82 vittorie, 96 pareggi e 121 sconfitte. Sono stati 281 i gol fatti e 360 quelli incassati. In campionato, nella stagione regolare, fra Serie C2, Seconda divisione e Serie C unica, la Vibonese ha disputato 252 partite. A queste bisogna aggiungere 35 sfide di Coppa Italia e 12 di Play out.

I precedenti

Il 16 novembre del 2008 ecco la gara numero 100 nei professionisti: Monopoli-Vibonese 2-0 (12ª giornata di campionato). Il 24 agosto del 2011 la compagine rossoblù ha disputato la sfida numero 200 nei professionisti: Vibonese – Ebolitana 0-0 (2ª gara di Coppa Italia). Il 29 ottobre del 2018, pertanto, sarà un’altra data da ricordare, in quanto si andrà a disputare il confronto numero 300 in ambito professionistico.