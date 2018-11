In occasione del derby lametino fra la Vigor e il Sambiase, terminato con il risultato di 1-1, le telecamere di StadioRadio hanno consentito di trasmettere uno dei gol più belli nella storia del calcio dilettantistico calabrese. Lo ha siglato Matteo Gullo, giovane attaccante della Vigor Lamezia, il quale ha raccolto al volo il cross di un compagno, esibendosi in una spettacolare mezza rovesciata volante.

GUARDA IL VIDEO DELLA SPLENDIDA RETE

Un vero peccato che questa magica rete sia avvenuta nel silenzio del “D’Ippolito”: il match si è infatti giocato a porte chiuse per l’inagibilità dello stadio. Un problema che sta causando diversi disagi alle società lametine. Una fortuna, però, il fatto che ci siano state le telecamere di StadioRadio a riprendere questa esecuzione da urlo. Un gol che si sogna da bambini. Il secondo centro stagionale per Matteo Gullo, lo scorso anno in forza alla Promosport (23 presenze e 6 reti in Promozione). Per Gullo, in questo magico avvio di stagione, c’è da mettere in conto anche una bella rete siglata due mesi addietro in amichevole contro la Vibonese, sempre al D’Ippolito, ma nell’altra porta. La novità dell’anticipo tv, fortemente voluta dal Cr Calabria della Lnd, consente così di assistere a prodezze altrimenti destinate a rimanere nascoste.