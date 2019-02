CROTONE - Un pareggio nello scontro diretto contro il Livorno, passato anche in vantaggio dopo pochi minuti di gioco e poi agguantato con una rete di Simy.

Termina, dunque, 1-1 la sfida salvezza fra Crotone e Livorno, valida per la 22esima giornata del campionato di Serie B. Succede tutto nel primo tempo: ospiti in vantaggio dopo appena 5' grazie ad uno sfortunato autogol di Spolli, il pareggio calabrese firmato dal bomber Simy alla mezzora.

In classifica distanze invariate fra le due squadre, con il Crotone 15esimo con 18 punti e il Livorno penultimo con una lunghezza in meno. La quota salvezza però si allontana, visto il successo di ieri del Cosenza sul Cittadella (LEGGI). Nel prossimo turno il Crotone sarà di scena a Verona, mentre il Livorno ospiterà proprio l'altra compagine calabrese in una partita a questo punto da vincere a tutti i costi.

La curiosità della domenica, dopo le polemiche dei giorni scorsi (LEGGI), è legata al derby tra Reggina e Catanzaro in Serie C. La vittoria è andata ai giallorossi dopo una partita molto intensa. Il primo tempo tutto per il Catanzaro, capace di fare quattro gol. Il secondo tempo la Reggina vicina al miracolo grazie a tre reti. Alla fine la vittoria è dei giallorossi.