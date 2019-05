Con le reti degli attaccanti Mahfoud e Tavella il Sambiase ribalta il Bocale e costruisce la vittoria che gli vale il titolo regionale Under 19. Al Centro Tecnico Federale di Catanzaro, in una classica giornata ventosa, ma di sole, le due finaliste hanno dato vita ad un interessante incontro, giocato sempre sui binari della correttezza. In vantaggio con una rete di Puccinelli dopo sei minuti di gioco, il Bocale non è riuscito a raddoppiare, sprecando alcune ghiotte chance in contropiede. Nella ripresa, a favore di vento, il Sambiase del duo Fanello-Cuda ha aumentato il ritmo, ha fatto maggiore possesso palla e nel giro di tre minuti ha realizzato l’uno-due che gli è valso il titolo regionale, dapprima con Mahfoud su angolo di Gaetano e poi con Tavella, dopo percussione di Tutino. Il presidente regionale della Lnd, Saverio Mirarchi, ha consegnato la coppa dei vincitori alla squadra del Sambiase, che rappresenterà così la Calabria nella fase nazionale del torneo.