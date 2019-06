Ufficiale: Auteri rimane sulla panchina del Catanzaro

CATANZARO – Era attesa una schiarita nella questione della guida tecnica in casa Catanzaro e, in effetti, tale schiarita c’è stata nella giornata di ieri. Dopo i messaggi trasversali degli ultimi giorni, le parti (proprietà e Auteri, alla presenza naturalmente anche del ds Logiudice) si sono nuovamente incontrate e nel colloquio diretto, nel quale si sarebbero analizzati i prevalenti punti di contatto e chiariti i punti controversi - in particolar modo quelli inerenti la gestione da parte del tecnico di alcuni settori non propriamente di sua pertinenza - è prevalsa la linea di proseguire insieme il cammino così come attesta il comunicato vergato in serata dalla società: «Mister Gaetano Auteri resta sulla panchina del Catanzaro così come previsto dall’accordo contrattuale e mai messo in discussione dalla società e dal ds. Dopo qualche giorno di ferie, il tecnico è rientrato in città dove ha incontrato il presidente Floriano Noto e il direttore sportivo Pasquale Logiudice. In un clima di assoluta serenità, le parti hanno discusso di come affrontare la prossima stagione, pronti a ripartire con entusiasmo rinnovato dopo la delusione dei play off».

Di fatto, quindi, il periodo di riflessione che la proprietà si è concessa per valutare i pro e i contro della scelta si è concluso con l’opzione di onorare fino in fondo il legame stretto nello scorso luglio nella convinzione che la conferma di chi ha saputo portare la squadra sul terzo gradino del podio del campionato di Serie C, sia di gran lunga preferibile al salto nel buio di un distacco difficile da gestire e da spiegare all’esterno.