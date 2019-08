CROTONE - E' terminato con un pareggio a reti bianche il derby calabrese tra Crotone e Cosenza, gara valida per la prima giornata del campionato di Serie B, giocata sul terreno di gioco dello "Scida". Buona la prova di entrambe le squadre che hanno dimostrato di avere le carte in regola per non sfigurare in questo campionato.

Nell'altra partita delle 18 invece la Salernitana di Ventura ha battuto 3-1 il Pescara. Per i campani doppietta di Jallow e rete di Giannetti, di Campagnaro il gol degli abruzzesi al 9' della ripresa per il momentaneo 1-1.