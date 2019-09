Il Palermo dopo il Bari. La nobiltà abita anche in Serie D, girone I, dove la compagine rosanero è ripartita per tentare la scalata al professionismo. Ed è ovviamente il Palermo la squadra da battere, in un girone che vede nel gruppo anche due squadre di Messina, una delle quali (l’Acr) addirittura ultima dopo tre giornate a zero punti. Si è partiti di slancio, fra le solite sorprese e le conferme. L’Acireale al momento è l’unica squadra a tenere testa al Palermo e dopo tre turni è a punteggio pieno. La neopromossa Licata insegue a 7, stesso punteggio dell’altra matricola Corigliano, che si è tolta lo sfizio di andare a vincere al San Filippo contro il Messina Fc.

In gol anche Talamo, il centravanti preso dall’Alessandria. Dopo un buon avvio, solo delusioni per il Castrovillari, quintultimo a quota 3. Vanno male le cose per Cittanovese e Roccella: 1 solo punto all’attivo e un organico ancora da assemblare a dovere. Ma partire in ritardo, di solito, non è mai una bella cosa, perché questi punti perduti subito per strada fai fatica a ritrovarli. Peggio ancora vanno le cose alla Palmese: solo sconfitte e un tecnico, Mario Dal Torrione, che ha espressamente manifestato le difficoltà incontrate, la volontà di continuare a lottare, ma anche la ferma intenzione di non fare da parafulmine. Momento negativo, insomma, per la Calabria di Serie D, ad esclusione del solo Corigliano, che domenica riceve la Cittanovese, mentre la Palmese ospiterà il Licata, il Castrovillari sarà di scena a Messina contro l’Acr e il Roccella cercherà di fare punti in casa del Nola.