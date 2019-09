Quella fra Fc Messina e Palermo è sicuramente la sfida di cartello della quinta giornata di campionato. Come sempre la Serie D riserva sorprese e l’ultima è rappresentata dal ko a tavolino dell’Acireale, che ha regalato così tre punti d’oro all’Acr Messina. Una distrazione pagata cara, con i catanesi non più al comando della classifica, dove resta solo il Palermo. Il match più interessante in Calabria è quello fra il Castrovillari e la Palmese. Chi si ferma è perduto. I padroni di casa vengono da tre ko di fila. Gli ospiti, dopo l’esonero di Dal Torrione e il rientro del ds Spadaro e del dg Esposito devono muovere la classifica, anzi, devono vincere, perché sono ultimi.

Il pareggio, insomma, serve davvero a poco. Cerca conferme la Cittanovese. Domenica scorsa, grazie al rigore di Aloia, i giallorossi sono tornati a vincere in campionato a distanza di quasi sei mesi. L’ultima affermazione, infatti, risaliva al 31 marzo: 2-1 casalingo al Città di Messina. Ed è proprio fra le mura amiche, contro l’ostico Savoia, che bisogna dare continuità all’exploit di Corigliano. Quest’ultima squadra resta la migliore fra le calabresi, anche se espulsioni, squalifiche e infortuni non aiutano mister De Sanzo. In casa dell’altra matricola Biancavilla sarà importante non perdere, quantomeno per reagire dopo il ko interno, arrivato dopo oltre sette mesi di imbattibilità. E il Roccella? Penultimo con un punto, con una classifica comunque bugiarda. Ma la realtà impone di battere in casa il Giugliano.