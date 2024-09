Eccellenza 3ª giornata: Francesco Ientile guida la Top Ten

2 minuti per la lettura

Probabilmente fischieranno le orecchie a qualcuno. A chi, magari, non ha dato il giusto peso e considerazione al valore di un calciatore abituato a parlare con i fatti. Francesco Ientile, leader della Top Ten di Eccellenza per quanto riguarda la terza giornata, è tornato protagonista in occasione della prima gara vinta dal Cittanova. Il tecnico Crucitti gli ha dato fiducia e lui lo ha ripagato con una prestazione di carattere e sostanza, impreziosita da una rete da spellarsi le mani, perché lui e Tedesco hanno dato vita a una doppia triangolazione da brasiliani nella gara vinta largamente contro la Dgs Praia Tortora.

E allora questa volta la leadership di giornata della Top Ten di Eccellenza è proprio di Francesco Ientile, voglioso di rispondere come sempre sul campo, perché si tratta di un calciatore che sa il fatto suo e al quale poteva e doveva essere data maggiore fiducia. Ma il calcio è questo e nel calcio, allora, le risposte migliori le dà il campo, ma adesso Ientile è ovviamente chiamato a ripetersi, anche perché la nostra classifica premia il rendimento.

Il podio della Top Ten di Eccellenza nella terza giornata

Sotto quest’ultimo aspetto piazza d’onore per Benjamin Salvador, il quale continua a mettere sistematicamente lo zampino in quasi tutte le marcature del Soriano. In casa del Rende serve l’assist per Macias e poi si mette in proprio, dribblando mezza difesa avversaria, scaricando in porta il raddoppio. Un esterno d’attacco di fantasia e qualità. Il podio della Top Ten di Eccellenza è completato da Marco Riconosciuto della Rossanese e non solo per la rete con la quale i bizantini piegano la Paolana. Rispetta le consegne del tecnico, si sacrifica per i compagni e colpisce al momento giusto.

New entry e conferme

Nella graduatoria dei più bravi c’è quindi spazio per il difensore Salvatore Scoppetta, fra i più propositivi in occasione della vittoria della ReggioRavagnese in casa del Castrovillari, assieme al compagno di squadra Baldeh, fra l’altro ancora a segno. Fra i due inseriamo Sapone della Palmese, alla terza presenza consecutiva nella Top Ten di Eccellenza. D’altronde il suo rendimento finora è sempre stato elevato e queste prime uscite danno la conferma di un calciatore abile e affidabile. Proprio Sapone era stato il leader nella Top della scorsa settimana.

LEGGI ANCHE: Top Ten Eccellenza: nella seconda giornata sprinta Sapone

Completano la classifica dei più bravi Spanò della Vigor Lamezia: la squadra biancoverde non vince, ma il centravanti va ancora a segno, Meskar della Gioiese, autore di un’altra rete pesante, Carrozza della Rossanese, dal cui piede parte fra l’altro l’assist per la rete della vittoria, e Cavoret dell’Isola Capo Rizzuto, difensore goleador della squadra di Gregorace, l’unica ancora con la porta inviolata.