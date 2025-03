Promozione A: Maxi Sbrissa difensore goleador e leader Top Ten

3 minuti per la lettura

Il difensore goleador Max Sbrissa si prende la vetta della Top Ten settimanale di Promozione A. Il centrale argentino del Trebisacce si conferma pericoloso quando scende in area ma, al di là del gol, ribadisce il proprio eccellente rendimento. È sempre complicato scegliere qualcuno del Trebisacce da inserire nella classifica dei migliori, perché tutti i calciatori di Malucchi stanno andando alla grande. La preferenza va nuovamente a Sbrissa, che vince con merito, perché sta giocando veramente un gran bel campionato. Fra l’altro è la seconda volta in questa stagione che guida al Top Ten settimanale di Promozione A sul Quotidiano del Sud. Il rendimento è alla base della nostra graduatoria. Ogni settimana viene attribuito un punteggio a scalare ai migliori dieci. I punti ottenuti si sommano e vanno a formare la classifica generale.

Nella Top Ten guidata dal difensore goleador Maxi Sbrissa sul podio ci sono Surace e Michelutti

Se la Top Ten numero 23 di Promozione A è guidata dal difensore goleador Maxi Sbrissa, alle sue spalle c’è un duo niente male. Intanto Diego Surace continua a colpire. Il bomber del Malvito fa centro anche ad Altomonte e si conferma micidiale sotto porta. E poi c’è anche Michelutti del Cassano Sybaris. Nella vittoria in casa di una deludente DB Rossoblù Luzzi, lascia la firma con le solite parate di rilievo. Nella Top Ten settimanale ritroviamo Nesticò del Sersale: continua a segnare e a fare la differenza. Bene anche Patitucci del Trebisacce: non a caso è il portiere meno battuto del campionato. Il tandem del Mesoraca formato dal difensore Tassoni e dal centravanti Colosimo è una certezza. Entrambi ritornano nella formazione dei migliori. Per loro un torneo sopra le righe: la squadra di Varacalli sta disputando una stagione di grande spessore. Tesare del Cotronei merita una menzione per le prove offerte e fra l’altro vede anche la porta. Perri dell’Amantea decide il derby e continua a far bene. Nel V.E. Rende che affonda, prova a tenere i suoi a galla il portiere Senatore, superlativo a Scalea.

Classifica generale: Colosimo torna al comando

Il difensore goleador Maxi Sbrissa non solo è il leader settimanale della Top Ten di Promozione A, ma scala posizioni anche nella classifica generale. Dopo 23 giornate, comunque, c’è un cambio al vertice. Il centravanti Alessio Colosimo torna in vetta e guida la Top Ten generale con 43 punti. L’attaccante del Mesoraca deve guardarsi alle spalle e subito dietro c’è il compagno di squadra Tassoni, difensore, che insegue a 42 punti. Una sfida in famiglia, insomma, ma non solo. Al terzo posto Chiappetta dello Scalea (leader fino alla scorsa settimana) è affiancato adesso da Sbrissa del Trebisacce a 40 punti. Rimangono a quota 39 Furiato, anch’egli del Trebisacce, e Pellegrino della Plm Morrone. Classifica cortissima, quindi, dove tutto può succedere. È in corsa per il primato anche Granata, terzo calciatore del Trebisacce nella Top Ten generale, con 35 punti. Simone Caruso dell’Altomonte rimane fermo a 33 punti, uno in più di Percia Montani della DB Rossoblù Luzzi. Completa la Top Ten generale Diego Surace del Malvito con 30 punti. Per il centravanti della squadra cosentina la scalata continua.