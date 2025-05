Dilettanti: l’attaccante Diego Surace ancora protagonista

3 minuti per la lettura

Protagonista anche quest’anno fra i Dilettanti: Diego Surace si conferma un attaccante di rilievo. Nel torneo di Promozione, dopo aver fatto faville nel girone B, si è fatto apprezzare anche nel girone A. Dai play off con il Capo Vaticano ai play out con il Malvito. Nuova affermazione nella post season a livello di squadra e altro exploit a titolo personale. Lo avevamo lasciato a quota 22 centri nel girone B con il Capo Vaticano (e con il titolo di miglior realizzatore). Lo ritroviamo con 11 centri nel girone A con il Malvito, ma in metà campionato. Quindi siamo sulla stessa linea. Per Surace 33 gol in 46 gare di Promozione. Una media di 0,71 centri a partita. Una media elevata. La parentesi di Castrovillari in Eccellenza si è chiusa in anticipo. Due reti, ma anche tanti problemi. Serenità zero. A Malvito ha invece trovato l’ambiente ideale e le sue reti sono servite alla squadra per raggiungere la salvezza. Dal ds Molino al tecnico Caruso, passando per la squadra e per il presidente, missione compiuta. Con l’auspicio di soffrire di meno nella prossima stagione.

Diego Surace: con i suoi gol si è confermato un attaccante di rilievo fra i Dilettanti

Ha segnato tanto anche quest’anno. Pur attraversando qualche momento difficile. «È stata una stagione piena di ostacoli – dice Diego Surace – ma ho raggiunto sia gli obiettivi stagionali sia quelli personali. Le condizioni del terreno di gioco non erano delle migliori, tutt’altro, ma sapevo bene a cosa andavo incontro. Con umiltà mi sono messo lì e ho lavorato con i miei compagni per farcela. Mi ha convinto il ds Molino, con il direttore generale Bruno, a scendere di categoria e accettare questa sfida. Ho trovato una società sana e ambiziosa e i miei compagni mi hanno accolto bene nello spogliatoio». Da qui i ringraziamenti proprio «a Molino e a Bruno, aggiungendo mister Caruso e tutti i collaboratori. Ma su tutti c’è il presidente Michele Maritato, persona perbene, seria, umile disponibile. Poche parole e tanti fatti. Non ci ha fatto mancare nulla e questa salvezza è tutta per lui».

Castrovillari: parentesi negativa ma «grazie ai tifosi per l’affetto»

Non per colpa sua, della squadra e dello staff tecnico, ma Castrovillari è stata una pagina negativa e i motivi sono ormai noti. «Ho lasciato Castrovillari – spiega Surace – così come la maggior parte dei miei compagni per i mancati pagamenti. Ma volevo ringraziare la tifoseria rossonera perché mi ha voluto bene e auguro a quella piazza di tornare in alto. Non sono queste le categorie che merita il Castrovillari».

Top Ten e futuro

Nonostante sia arrivato a metà campionato, Diego Surace è riuscito a far parte della Top Ten del girone A di Promozione. Si tratta della classifica di rendimento del Quotidiano del Sud che premia appunto la continuità delle prestazioni più che il singolo exploit. «È stata una piacevole sorpresa essere fra i primi 10 giocatori giocando solo al ritorno. Questo vuol dire che ho segnato e sono stato decisivo per aiutare la mia squadra, tenendo un rendimento elevato. In due anni ho fatto tanti gol in Calabria e per me è un onore giocare nella terra di mio padre». E il futuro? «La mia priorità è quella di parlare con il Malvito e poi farò le mie valutazioni. Ancora è presto, comunque, per parlare di futuro. Ora voglio rilassarmi e ricaricare le batterie per l’anno prossimo».