Alessandro Mascaro difensore specialista in promozioni

4 minuti per la lettura

Ha vinto ancora, Alessandro Mascaro, difensore specialista nel collezionare promozioni fra i Dilettanti. Domenica 25 maggio 2025 con la maglia della DB Rossoblù Luzzi ha dato il proprio contributo nella vittoria sullo Stilomonasterace. Uno spareggio che metteva in palio un posto libero in Eccellenza. Missione compiuta per la squadra cosentina e nuovo exploit per Mascaro. Difensore con il vizio del gol: 35 in carriera, in campionato, nella stagione regolare, più due nella post season. Classe 1988, proprio lui, nella finale di Cotronei con il Mesoraca aveva timbrato la rete decisiva (0-1) per la vittoria dei play off del girone A. Da qui il passaggio alla gara di spareggio, dove la DB Rossoblù targata Carnevale ha festeggiato il salto di categoria.

Per Alessandro Mascaro quattro promozioni negli ultimi cinque anni: un difensore specialista

Ennesimo exploit allora per Alessandro Mascaro e nuovo campionato di vertice. Se limitiamo il conto alle ultime 5 stagioni è arrivato 3 volte al 1° posto e due al secondo. Ha vinto 3 finali play off e ha ottenuto 4 promozioni. Un ruolino da urlo, con Sambiase nel mini torneo di Eccellenza, Promosport, Vigor Lamezia e DB Rossoblù Luzzi in Promozione. Dopo aver contribuito a riscrivere la storia del calcio lametino vincendo con tutte e tre le principali realtà, rieccolo in trasferta, per vincere ancora, stavolta con la DB Rossoblù, dopo un’annata tribolata. Nelle ultime cinque stagioni non è stato promosso solo in quella 2023/24, con la Vigor in Eccellenza. Ma anche qui vittoria nei play off e amara eliminazione nello spareggio nazionale con un gol incassato dai biancoverdi a Bisceglie in pieno recupero.

Due promozioni con la Palmese per lo specialista Alessandro Mascaro e tre anni di stop

Tornando indietro nel tempo, di Alessandro Mascaro si rammentano anche le promozioni conseguite con la Palmese. Una di queste con la Palmese dei record in Eccellenza edizione 2014/15. E pensare che dopo quella stagione aveva deciso di smettere con il calcio. Tre anni di stop. Evidentemente gli avevano fatto passare la voglia. Altrimenti la già ricca bacheca di trionfi sarebbe stata ancora più corposa. È tornato a giocare nel 2018/19 con la Vigor in Promozione, piazzandosi al 3° posto. In carriera, per la cronaca, non è mai retrocesso e 12 dei quindici tornei disputati li ha chiusi entro il 5° posto.

Di nuovo a Vibo per vincere un nuovo spareggio

Il primo campionato vinto per Mascaro risale al 2008/09. Giusto poche presenze nel Sambiase promosso in Serie D, torneo nel quale, sempre in giallorosso, vanta 51 presenze. E c’era anche lui in campo nella stagione 2010/11, quella conclusa al 4° posto con la vittoria a Caserta nel primo turno dei play off e il successo ko in finale con la Forza e Coraggio Benevento. Mascaro ha disputato diversi match della post season. E proprio negli spareggi finali è arrivata una promozione conseguita al Luigi Razza di Vibo, lo stesso stadio nel quale domenica scorsa 25 maggio del 2025 la DB Rossoblù ha ottenuto il salto di categoria. Le lancette del tempo ci portano al 19 maggio del 2013. A Vibo si affrontano l’Audace Rossanese e la Palmese di Claudio Morelli. Il match si decide ai supplementari. I reggini calano il tris con Emanuele Giovinazzo, Pisano e il terzo centro è proprio di Alessandro Mascaro. Il risultato finale è di 0-3. Così in campo quel giorno la Palmese: Bernardi, Dato, Pisano, Musumeci, Tedesco, Rotolo, D. Giovinazzo (4’ sts Bracco), Amoruso, Tuoto, Vallone (2’ sts Mascaro), Centenari (17’ st E. Giovinazzo). In panchina: Fiumanò, Spoleti, Tripodi, Sofio. Allenatore: Morelli.

L’ultimo trionfo

A distanza di dodici anni ha vinto ancora a Vibo uno spareggio per la promozione in Eccellenza. Ma quel che più conta è che Alessandro Mascaro si conferma un difensore specialista in promozioni. In campo continua a divertirsi. Rimane uno dei difensori più affidabili e, come abbiamo visto, anche vincenti. Nel momento in cui bisogna avviare un progetto ambizioso è d’obbligo rivolgersi al difensore lametino, alla sesta promozione in carriera negli ultimi dieci tornei disputati. In tutto, come si diceva, sono adesso 7 i salti di categoria conseguiti da Mascaro, difensore goleador e, soprattutto, specialista nel vincere campionati.

LEGGI ANCHE: Top Ten Promozione A: Colosimo sprinta su Pellegrino e Tassoni