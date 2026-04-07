Arbitro colpito da uno sputo: agli autori 180 ore di attività rieducativa nella Sezione Aia di Rossano

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I due minorenni autori del gesto erano stati squalificati per un anno, ma metà della pena è stata commutata in 180 ore, ciascuno, da trascorrere assieme agli arbitri

Attività rieducativa di 180 ore nella Sezione Aia di Rossano per aver colpito l’arbitro con uno sputo. La decisione è stata presa dalla Corte Sportiva di Appello Territoriale nei confronti di due calciatori, minorenni, appartenenti alla società Asd Pgs Padre Albino Campilongo, partecipante al campionato di Terza categoria, girone A. Torneo organizzato dalla Delegazione Distrettuale di Corigliano Rossano. Entrambi, per come si legge sui comunicati ufficiali della Delegazione di Corigliano Rossano e del Cr Calabria, si sarebbero resi autori di un grave atto nei confronti del direttore di gara, tanto da essere poi squalificati per un anno. La società di appartenenza si era vista respingere il successivo reclamo. A seguito di apposita istanza inoltrata dagli esercenti la potestà genitoriale, ecco lo “sconto” di metà della pena. Attraverso lo svolgimento di apposita attività rieducativa, da svolgersi nella sezione Arbitrale di Rossano. A conti fatti può rappresentare un buon segnale e questo sarà anche un modo per conoscere da vicino il mondo arbitrale e la vita in sezione. Ma andiamo per ordine e ricostruiamo i fatti.

Arbitro colpito con uno sputo e un anno di squalifica

Per come si legge sugli atti ufficiali, lo scorso 1 marzo, in occasione della gara di Terza categoria fra il Montegiordano e l’Asd Pgs Padre Albino Campilongo, la squadra ospite in senso di dissenso per una decisione arbitrale, decideva di sospendere arbitrariamente la partita. Questo per pochi minuti, perché poi si riprendeva a giocare. Ma durante questa pausa, i calciatori C.C.A. e L.L. “si avvicinavano al Direttore di Gara con atteggiamento intimidatorio e aggressivo, proferendo all’indirizzo del medesimo, espressioni gravemente scurrili e minacciose. Tali da ledere il prestigio e l’autorità dell’ufficiale di gara. L’azione degenerava ulteriormente allorquando i tesserati attingevano deliberatamente l’arbitro con uno sputo, il quale colpiva le calzature di quest’ultimo”. Nel Comunicato ufficiale numero 30 si specifica che “tale atto (lo sputo, ndr) per la sua natura intrinsecamente degradante e violenta, configura una violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sanciti dal Codice di Giustizia Sportiva. (art. 36, 35 e 4 del CGS)”. Da qui la decisione di sanzionare entrambi i calciatori con un anno di squalifica.

Il reclamo e la commutazione della pena

A seguito di questo provvedimento, la società Asd Pgs Padre Albino Campilongo ha proposto reclamo. Nel ricorso ha negato che i suoi calciatori abbiano sputato e colpito il direttore di gara. Reclamo respinto dalla Corte Sportiva d’Appello Territoriale. Successivamente lo stesso organo di giustizia sportiva ha preso atto della richiesta presentata dagli esercenti la responsabilità genitoriale nei confronti dei minori oggetto di squalifica, i quali hanno chiesto di accedere al beneficio previsto dall’art. 137, comma 2 bis, del Codice di Giustizia Sportiva, con commutazione di metà della sanzione ricevuta in attività rieducative. La Corte Sportiva di Appello Territoriale ha ritenuto di accogliere la commutazione della sanzione. E ha stabilito che metà della squalifica, quindi 6 mesi, va commutata in 180 ore ciascuno di attività rieducativa, da espletare entro il 31 dicembre del 2026, nella Sezione degli arbitri di Rossano.

L’attività rieducativa a stretto contatto con gli arbitri

Qual è la morale di questa storia nella quale un arbitro è stato colpito con uno sputo da due minorenni ai quali è stata comminata la sanzione di 180 ore di attività rieducativa? Gli autori del gesto, minorenni, avranno modo di conoscere da vicino il mondo arbitrale e potranno magari apprezzare meglio il lavoro svolto da chi dirige le partite. Magari incontreranno anche l’arbitro che avrebbero colpito con uno sputo. Non è escluso che a contatto con i direttori di gara, possano cambiare atteggiamenti e comportamenti e, chissà, potrebbero essere da esempio per il prossimo e per i compagni di squadra e gli avversari.

La vita in Sezione

All’interno di una delle sezioni Aia della Calabria, nello specifico quella di Rossano, potranno prendere visione del modo scrupoloso con cui ci si prepara alle gare. Delle modalità con le quali vengono analizzati gli errori dell’arbitro e degli assistenti. Arbitri minorenni come loro, che hanno il diritto di sbagliare, ma non per questo meritano il gesto vile dello sputo. Nelle 180 ore a contatto con gli arbitri, potranno capire che questi (i direttori di gara) sono giovani come loro, che amano lo sport. Lo praticano per passione e divertimento. E loro (gli arbitri), assieme ai presunti autori del gesto (i due calciatori squalificati) fanno parte dello stesso sistema. Hanno scelto un altro percorso, ma il punto di arrivo deve essere sempre e comunque unico per tutti.

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