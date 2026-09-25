Rosario e Martino Salerno: padre e figlio avversari nello stadio di famiglia

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Il tecnico del Rocca di Neto e le emozioni vissute assieme al figlio Martino, attaccante del Soriano Fabrizia, nello stadio intitolato alla memoria del fratello del mister

Quello di Rocca di Neto possiamo definirlo come lo stadio di famiglia ed è qui che Martino Salerno ha debuttato incrociando il proprio padre Rosario. Lo scenario è quello della partita di Coppa Italia Dilettanti fra la squadra di casa e il Soriano. Andata degli ottavi di finale. Da una parte, alla guida del Rocca di Neto, l’allenatore dei record Rosario Salerno (85 punti con la Palmese in Eccellenza nella stagione 2014/15). Dall’altro lato, inizialmente in panchina, il figlio, Martino Salerno, classe 2008, attaccante esterno, da questa stagione in organico al Soriano Fabrizia. A una decina di minuti dal termine ecco l’atteso evento. Il giovane Martino Salerno viene mandato in campo dal proprio allenatore per il debutto stagionale. Al momento del cambio, lì a due metri di distanza, papà Rosario osserva, con il cuore gonfio di emozione. In tribuna familiari e amici, perché mister Salerno è proprio di Rocca di Neto. Anche qui un mix di gioia, emozioni e qualche lacrima.

Martino Salerno: al debutto nello stadio intitolato allo zio, fratello di mister Rosario

Questa è allora una storia di emozioni e di ricordi per la famiglia Salerno, per mister Rosario e per il giovane Martino. Non è solo il racconto di un match che vede affrontarsi il padre e il figlio. Perché la partita si gioca al campo sportivo di Rocca di Neto, intitolato alla memoria di Martino Salerno, fratello di Rosario. Si chiama proprio come il figlio del mister ed è scomparso nel 2006. Un quadro ne ricorda la figura di uomo di sport che ha fatto tanto per il calcio locale. E per Martino Salerno non poteva esserci occasione migliore per il debutto stagionale, sul campo dedicato allo zio che porta il suo stesso nome.

Martino Salerno attaccante del Soriano

Martino: «Felice per l’esordio». Rosario: «Emozione indescrivibile»

Al match ovviamente hanno assistito familiari e amici. E quando è stato il momento di Martino, ossia quando è entrato in campo, tanti applausi e tanta commozione. «È una gioia enorme – così Martino Salerno – aver esordito in questo stadio davanti ai miei familiari. Sono contento per il debutto in quello che è uno stadio di famiglia e per la vittoria, ma dispiaciuto per mio padre per la sconfitta. Una dedica per la vittoria? A mia cugina Alessandra che è venuta a vedere la partita». Queste invece le parole di Rosario Salerno: «Un grazie va alla società Soriano e al mister per avergli dato la possibilità di giocare nello stadio intitolato a suo zio Martino. L’emozione è indescrivibile».

Rosario Salerno tecnico del Rocca di Neto

Rosario Salerno il tecnico dei record

Il mister del Rocca di Neto (bella e ambiziosa realtà che partecipa al torneo di Promozione) è conosciuto anche come il “tecnico dei record”. Nel 2014/15, infatti, come si diceva ben 85 punti su 90 per la Palmese allenata da mister Salerno nel torneo di Eccellenza (28 vittorie su 30). Nativo di Rocca di Neto, abita a Pianopoli ed è tornato a casa per provare a entrare nella storia, portando la squadra in Eccellenza. Ha allenato nelle giovanili della Vigor e del Catanzaro, guidando anche la prima squadra dei giallorossi nei professionisti. Per lui 3 campionati di Eccellenza vinti in carriera: Palmese (2014/15), Isola Capo Rizzuto (2016/17) e Vigor Lamezia (2024/25). Ha allenato pure la Rappresentativa Juniores della Calabria, il Sambiase e la DB Rossoblù Luzzi. Inoltre ha diretto per tre stagioni l’Under 17 del Catanzaro. Qui ha vinto il proprio girone nel 2022/23, arrivando fino ai quarti di finale della fase nazionale. È uno dei tecnici più apprezzati nel panorama calcistico regionale.