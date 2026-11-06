Spenti gli altiforni dell’ex Ilva a Taranto

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Spenti gli altiforni dello stabilimento ex Ilva di Taranto. L’azienda, secondo il dg Saitta, avrebbe eseguito la sentenza della Corte d’Appello di Milano

Spenti gli impianti dell’aria a caldo dell’ex Ilva di Taranto. Lo avrebbe detto Maurizio Saitta, direttore generale di Acciaierie d’Italia durante un incontro al ministero del Lavoro sulla cassa integrazione. L’azienda, secondo il dg, ha eseguito la sentenza della Corte d’Appello di Milano. Nei giorni scorsi l’azienda ha chiesto l’aumento della cassa integrazione straordinaria per 8.622 lavoratori (il doppio rispetto agli attuali 4.450) fino al 28 febbraio 2027, salvo proroghe. Nello stabilimento di Taranto si provedono 6.964 unità in cigs, 870 a Genova (su un totale di 917), 515 a Novi (su un totale di 542).

Fim Cisl: adesso soluzioni concrete per i lavoratori

Sulla questione è intervenuto il segretario della Fim Cisl, Ferdinando Uliano: «Il 27 ottobre il Governo ha assunto impegni precisi con le organizzazioni sindacali per affrontare la drammatica crisi dell’ex Gruppo Ilva, che coinvolge oltre 15.000 lavoratrici e lavoratori, tra occupazione diretta e indotto». Impegni che hanno l’obiettivo di individuare «soluzioni concrete – continua il sindacalista – per salvaguardare l’occupazione, impedire qualsiasi processo di licenziamento, garantire la continuità produttiva e, soprattutto, sostenere un vero progetto di rilancio industriale fondato sulla decarbonizzazione».

E «azzerare il Fondo – sostiene Uliano – per la decarbonizzazione della siderurgia, spostando i 720 milioni di euro destinati a questo obiettivo verso altri capitoli di spesa, rappresenta una decisione grave, incomprensibile e inaccettabile». È una scelta che «contraddice apertamente – sottolinea l’esponente della Cisl – gli impegni assunti dal Governo con le organizzazioni sindacali e mette in discussione la credibilità stessa del percorso individuato a Palazzo Chigi».

La presa di posizione di Italia Viva

«Da mesi chiediamo al Governo un piano industriale serio, capace di tenere insieme continuità produttiva, tutela della salute, sostenibilità ambientale e salvaguardia dell’occupazione». È quanto dichiarano le senatrici di Italia Viva Annamaria Furlan e Silvia Fregolent.

La risposta del governo è invece – secondo le due senatrici di IV – «quella di sottrarre risorse fondamentali proprio nel momento più delicato per il futuro dell’acciaieria. Non si può parlare di transizione ecologica e poi cancellare gli investimenti necessari a realizzarla. Non si può promettere il rilancio dell’ex Ilva e contemporaneamente privarla degli strumenti indispensabili per garantirne il futuro. Taranto, Genova, Novi Ligure e l’intera filiera siderurgica nazionale non possono essere abbandonate all’incertezza. Senza investimenti, senza un piano industriale e senza una prospettiva di riconversione ambientale, il Governo sta di fatto condannando l’ex Ilva alla chiusura».