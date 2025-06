Tragedia a Vibo Marina, donna muore mentre cammina per strada

1 minuto per la lettura

A Vibo Marina, una donna, Rita Montesanti, 58 anni, muore improvvisamente per strada a causa di un malore improvviso. Inutile ogni tentavi di soccorso. La comunità è sconvolta.

VIBO MARINA- Dramma nel tardo pomeriggio di oggi, 16 giugno 2025, a Vibo Marina, in via Senatore Parodi, nei pressi della chiesa della Madonna di Pompei. Una donna di 58 anni, Rita Montesanti, residente del posto, ha perso la vita dopo essere stata colpita da un malore improvviso mentre camminava per strada.

Erano circa le ore 19 quando la donna, dopo aver fatto la spesa ed essere uscita da un market della zona, ha percorso qualche decina di metri prima di sentirsi male e accasciarsi al suolo. La scena è stata notata da alcuni passanti, tra cui un medico che si è immediatamente attivato per prestare i primi soccorsi. Nel frattempo è stato allertato il 118 e l’ambulanza del Suem è giunta in pochi minuti sul posto. I sanitari hanno avviato tempestivamente le manovre di rianimazione, iniziando con il massaggio cardiaco e proseguendo con l’uso del defibrillatore. Purtroppo, nonostante gli sforzi prolungati durati oltre un’ora, non è stato possibile salvare la donna.

DONNA MUORE PER STRADA A VIBO: COMUNITÀ COLPITA DALLA TRAGEDIA DELLA FAIGLIA MONTESANTI

L’intera scena si è svolta sotto gli occhi attoniti di numerosi cittadini, che nel giro di pochi minuti si sono radunati sul luogo dell’accaduto. Un clima di commozione e sgomento ha avvolto la comunità, profondamente colpita dalla tragedia. Rita Montesanti era conosciuta e stimata nel quartiere, dove la notizia si è diffusa rapidamente suscitando cordoglio e dolore.