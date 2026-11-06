Soriano, il Polo Museale si candida al Marchio del patrimonio europeo

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Il Polo Museale di Soriano Calabro si candida al Marchio del patrimonio europeo il cui progetto coinvolge l’intero complesso di San Domenico, il Parco archeologico e i musei. Al centro il legame storico con l’Escorial e una proposta di valorizzazione accessibile, tra didattica, ricerca e cooperazione internazionale

SORIANO – Il Polo Museale di Soriano Calabro punta a ottenere il Marchio del patrimonio europeo (European Heritage Label), il riconoscimento dell’Unione europea riservato ai luoghi di particolare valore simbolico per la storia, la cultura e il processo di integrazione del continente. Il Comune ha presentato la candidatura per la selezione 2027, con il coordinamento scientifico della direttrice Mariangela Preta. La proposta riguarda l’intero complesso monumentale di San Domenico, comprendendo il Parco architettonico e archeologico, il MuMar – Museo dei Marmi, la Pinacoteca, il Museo della Ceramica e il MuTerr – Museo del Terremoto.

Un progetto che punta a valorizzare non soltanto il patrimonio storico e artistico custodito a Soriano, ma anche la sua dimensione europea. Il Marchio, infatti, non premia esclusivamente il valore culturale di un sito, ma anche la capacità di raccontarne il significato a un pubblico più ampio, soprattutto alle nuove generazioni, attraverso percorsi educativi, strumenti di accessibilità e iniziative di cooperazione tra istituzioni.

IL COMPLESSO DOMENICANO DI SAN DOMENICO

Al centro del dossier c’è la storia del complesso domenicano di San Domenico e il suo inserimento in una rete di relazioni religiose, artistiche e culturali che per secoli ha superato i confini regionali. Particolare rilievo assume il legame con l’Escorial, il monumentale complesso nei pressi di Madrid, il cui modello architettonico fu rielaborato nella ricostruzione di San Domenico dopo il terremoto del 1659.

Una storia che oggi può essere ricostruita attraverso le testimonianze conservate nel Polo Museale: dalle rovine della basilica e del convento ai frammenti marmorei custoditi nel MuMar, fino ai dipinti della Pinacoteca. Il Museo della Ceramica amplia ulteriormente la prospettiva, documentando gli scambi culturali nel Mediterraneo, mentre il MuTerr collega la memoria dei terremoti alla comune esigenza europea di prevenzione del rischio sismico e tutela del patrimonio.

La candidatura è accompagnata dal progetto «Soriano–Escorial: un patrimonio, molte storie d’Europa», che prevede la realizzazione di un itinerario fisico e digitale tra il Parco e le diverse sezioni museali. Tra gli strumenti individuati figurano materiali multilingue, laboratori didattici per le scuole, incontri scientifici e percorsi accessibili, valorizzando anche l’esperienza già avviata con la videoguida in Lingua dei Segni Italiana.

Il dossier comprende inoltre una ricognizione della gestione unitaria del complesso, delle attività di conservazione e dei servizi destinati ai visitatori. Tra gli obiettivi della candidatura anche l’avvio di collaborazioni scientifiche e culturali con le istituzioni spagnole impegnate nella tutela e nella valorizzazione dell’Escorial.

LE PAROLE DELLA DIRETTICE DEL POLO MUSEALE MARIANGELA PRETA

«Ho curato direttamente la redazione del dossier, coordinando la raccolta e la verifica delle informazioni storiche, scientifiche e gestionali – spiega Mariangela Preta, direttrice del Polo Museale –. Ho lavorato per restituire in un unico racconto il rapporto tra le rovine di San Domenico e le opere che oggi custodiamo nei musei, e per tradurre quel racconto in un progetto concreto per le scuole, i visitatori e la comunità di Soriano».

La direttrice sottolinea quindi il valore del percorso proposto: «Chi entra nel Parco e poi ritrova al MuMar un frammento marmoreo dell’antica basilica può capire come quei luoghi erano vissuti e come idee, opere e modelli architettonici viaggiassero tra la Calabria e il resto d’Europa. È questa storia che vogliamo rendere accessibile a un pubblico sempre più ampio».

La candidatura rappresenta dunque un’occasione per proiettare il patrimonio di Soriano Calabro in una dimensione internazionale, facendo del complesso di San Domenico non soltanto un luogo di conservazione della memoria, ma anche uno spazio di conoscenza, inclusione e dialogo tra culture.