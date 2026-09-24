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Sabato 26 e domenica 27 settembre l‘iniziativa della Direzione regionale Musei nazionali Calabria con i siti aperti al pubblico anche di sera: da Cosenza a Vibo Valentia si svolgeranno, spettacoli immersivi, visite guidate, laboratori e un’anteprima sul sarcofago di Eremburga;i l sabato ingresso ad un euro a biglietto

MUSEI della Calabria aperti di sera, biglietto simbolico di un euro e un calendario fitto di appuntamenti. Tornano sabato 26 e domenica 27 settembre le Giornate Europee del Patrimonio, e la Direzione regionale Musei nazionali Calabria, guidata da Fabrizio Sudano, si prepara a essere tra le protagoniste con un programma diffuso tra musei e parchi archeologici della regione, rappresentando, pertanto, un’occasione unica per gli amanti della storia e non solo.

La rassegna, coordinata in Italia dal Ministero della Cultura e nata per volontà del Consiglio d’Europa e della Commissione Europea, punta a favorire il dialogo e lo scambio culturale tra le nazioni. Il tema dell’edizione 2026 è “Proteggere il patrimonio. Rinnovare, resistere, reinventare”, versione italiana del titolo europeo “Heritage at Risk: Protecting, Renewing, Reimagining”. Un invito, dunque, a riflettere sulle molteplici sollecitazioni a cui è oggi esposto il patrimonio culturale, materiale e immateriale, e sulle responsabilità condivise necessarie per trasmetterlo alle generazioni future.

SABATO SERA, INGRESSO A UN EURO

Il momento centrale sarà sabato 26 settembre, con aperture straordinarie serali e con biglietto d’ingresso al costo simbolico di 1 euro, fermo restando le gratuità già in vigore nei vari siti archeologici.

COSENZA: LA DIAGNOSTICA SVELA I SEGRETI DEI DIPINTI

Alla Galleria nazionale di Cosenza l’ingresso è previsto dalle 19 alle 23. Nello specifico, alle 19.30 vi sarà l’incontro “Oltre la Superficie”, con il diagnosta restauratore Andrea Smeriglio, che mostrerà come la fotografia diagnostica riveli ciò che l’occhio non vede: modifiche, pentimenti dell’autore e antichi interventi di restauro. Alle 21 spazio a “Una Notte al Museo”, caccia al tesoro per gruppi e famiglie a cura dell’Associazione CO.RE – Conservazione e Restauro.

SCOLACIUM: L’ODISSEA TRA NARRAZIONE E VIDEO ART

Al Museo e Parco archeologico nazionale di Scolacium, a Catanzaro, sabato alle 19.30 e alle 21, andrà in scena “Odissee segrete”: l’Odissea di Omero in un percorso esperienziale, tra narrazioni emozionali e video art, in forma di performance live. Domenica 27, alle 10, poi, sarà la volta del laboratorio “Ricostruire per comprendere”, che avvicina al patrimonio archeologico attraverso la ricomposizione di forme e dettagli ispirati ai reperti delle collezioni.

LOCRI EPIZEFIRI: LE DEE DEL GRANO E IL CANTIERE APERTO

Al Museo e Parco archeologico nazionale di Locri Epizefiri, sabato dalle 20 alle 23, alle 21 si parlerà di “Le dee del grano: miti, rituali e misteri nel Thesmophorion”, con la presentazione dei risultati delle indagini archeologiche in corso. Domenica, dalle 9 alle 12, visita guidata al cantiere archeologico condotta dai partecipanti alla missione.

MILETO: IN ANTEPRIMA IL SARCOFAGO DI EREMBURGA

Il Museo nazionale di Mileto sarà aperto sabato dalle 20 alle 24. Alle 20 “Gli artigiani antichi al lavoro: scolpire e riscolpire il marmo. Storia di un sarcofago romano” presenterà in anteprima l’arrivo del sarcofago di Eremburga, protagonista di una prossima mostra legata al rinnovamento della sezione normanna, con l’incontro che offrirà anche un approccio alla lavorazione dei manufatti in marmo dal mondo romano al medioevo. Nell’occasione sarà presentato il programma delle iniziative autunnali e invernali.

VIBO VALENTIA: VISITA ALLA MOSTRA SULL’ARCHEOLOGIA SALVATA

Al Museo archeologico nazionale “Vito Capialbi” di Vibo Valentia, sabato dalle 20 alle 24, alle 20 sono in programma visite guidate alla mostra “Archeologia Salvata. Dal saccheggio alla memoria. Storie di tutela, traffici clandestini, sequestri e restituzioni”, per scoprire quante informazioni porta con sé un reperto e quanto conti il contesto del ritrovamento.

Quella del weeken che si appresta ad iniziare è, dunque, una occasione unica per gli amanti dell’arte e della storia ma non solo.