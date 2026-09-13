Vibo, incendio nel cantiere del terminal bus

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Un incendio si è sviluppato nel cantiere del Terminal bus di Vibo dove sono in corso i lavori relativi all’installazione di tubazioni della rete fognaria. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco e i carabinieri

VIBO VALENTIA – Un grosso incendio si è sviluppato questa sera, 13 settembre 2026, intorno alle 22.00, nel cantiere del Terminal Bus, in zona Ottocannali, nella parte bassa di Vibo, dove sono in corso da qualche mese i lavori di installazione delle tubature della rete fognaria nell’ambito del progetto “Maione”. La natura delle fiamme non è ancora stabilita con certezza ma non si esclude chiaramente che possa essere dolosa. Ad ogni modo, saranno gli accertamenti dei vigili del fuoco – accorsi sul posto con due squadre – a fornire certezze in merito. Nell’area del cantiere sono intervenuti sia i carabinieri che gli agenti della polizia locale per le indagini.

Rilevante l’entità dei danni che sarebbe stata anche maggiore se solo la pioggia non fosse caduta in serata sul capoluogo di provincia accelerando le operazioni di spegnimento del rogo.