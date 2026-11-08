Allarme sicurezza all’ospedale di Vibo: un solo vigilante per turno

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Allarme sicurezza all’ospedale di Vibo per via della carenza di personale della Sicurtransport che preoccupa gli operatori sanitari: un solo agente deve gestire da solo emergenze, accessi, viabilità e richieste dei reparti, sia di giorno che di notte. Due notti fa momenti di tensione in Psichiatria, con l’intervento della vigilanza e delle forze dell’ordine. L’Asp sollecitata a ripristinare il potenziamento del servizio

VIBO VALENTIA — Una situazione potenzialmente esplosiva quella che ruota attorno al presidio di sicurezza al Pronto soccorso dell’ospedale di Vibo Valentia dove da qualche settimana ad operare tanto nel turno diurno quanto in quello notturno vi è un solo agente della Sicurtransport, la società di vigilanza incaricata dall’Azienda sanitaria vibonese a garantire l’ordine nella struttura sanitaria. Ordine che viene difficile mantenere proprio per la presenza di una sola unità sia negli orari 6-14 che 14-22.

Una situazione che non lascia tranquilli gli operatori sanitari in quanto l’esiguità del personale in divisa guidato dal comandante Rino Bruzzano non consente di operare al meglio nella gestione dei casi di triage, della viabilità (le auto che arrivano al pronto soccorso), nelle chiamate dei reparti del nosocomio e delle emergenze che purtroppo, come visto in plurime occasioni, non mancano al presidio ospedaliero “Jazzolino”.

LA RICHIESTA AVANZATA ALL’ASP DI VIBO

Servirebbe pertanto che l’Asp di Vibo disponga la presenza di almeno un’altra unità in più per ciascun turno a garantire la sicurezza così come aveva fatto in precedenza, potenziando il numero degli agenti in particolare dopo gli eclatanti casi di aggressione a medici e infermieri operanti tanto nel pronto soccorso quanto nei reparti della struttura ospedaliera.

Giusto per fotografare la situazione attuale, c’è da dire che proprio due notti fa si è verificata una situazione di emergenza all’interno del reparto di Psichiatria dove un paziente ha dato in escandescenza mettendo a soqquadro parte dei locali prima dell’intervento della vigilanza e delle forze dell’ordine. Episodi come questi sono frequenti e il fatto di avere un solo agente in servizio per turno dà inevitabilmente la percezione di un’assenza di sicurezza nel presidio ospedaliero.

La speranza è dunque che l’Asp di Vibo proceda ad un potenziamento del personale di vigilanza prima che si verifichino situazioni di estrema emergenza o, peggio ancora, di violenza.