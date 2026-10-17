Blitz all’alba nel carcere di Vibo: sequestrati 20 dispositivi mobili

2 minuti per la lettura

Il SiNAPPe si congratula con gli agenti della Polizia penitenziaria per il blitz al Carcere di Vibo che ha portato al sequestro di 20 dispositivi mobili e chiede un riconoscimento per il personale intervenuto: «Servono organici adeguati e migliori condizioni di lavoro»

VIBO VALENTIA – Venti dispositivi mobili sequestrati nel corso di un blitz straordinario condotta alle prime ore dell’alba nella nel carcere di Vibo Valentia. Un’operazione di perquisizione capillare che il Sindacato nazionale autonomo Polizia penitenziaria (SiNAPPe) definisce un risultato significativo sul fronte dei controlli e della sicurezza all’interno dell’istituto, esprimendo il proprio plauso agli agenti impegnati nel servizio.

A complimentarsi con il personale sono Fabio Viglianti e Cristina Busà, che sottolineano la professionalità e lo spirito di sacrificio dimostrati dagli operatori. «Un plauso incondizionato va a tutto il personale operante», dichiarano i rappresentanti sindacali, evidenziando come il sequestro dei 20 dispositivi rappresenti, a loro giudizio, una dimostrazione dell’impegno quotidiano della Polizia penitenziaria nel contrastare le violazioni delle regole interne.

“PERSONALE COSTRETTO AD OPERARE TRA MILLE DIFFICOLTà”

Il sindacato richiama anche le difficoltà con cui gli agenti sono chiamati a confrontarsi quotidianamente, tra carichi di lavoro elevati e risorse da potenziare. «L’impegno profuso sul campo dai colleghi di Vibo Valentia dimostra che la risposta dello Stato c’è ed è forte, grazie all’abnegazione di chi indossa questa divisa ogni giorno», affermano Viglianti e Busà.

Accanto al riconoscimento per l’attività svolta, il SiNAPPe auspica che l’Amministrazione valorizzi concretamente il personale intervenuto nell’operazione. Per la sigla sindacale, infatti, i risultati raggiunti devono tradursi anche in un’attenzione maggiore verso chi garantisce quotidianamente la sicurezza negli istituti penitenziari.

«La sicurezza si ottiene potenziando e gratificando le risorse umane: le donne e gli uomini del Corpo», sottolinea la segreteria regionale, che indica nel rafforzamento degli organici, nel miglioramento delle condizioni lavorative e nell’aggiornamento professionale le priorità su cui concentrare l’azione delle istituzioni.

Il SiNAPPe Calabria rinnova infine il proprio sostegno agli agenti della Casa circondariale di Vibo Valentia, ringraziandoli per l’attività svolta a tutela dell’ordine e della sicurezza all’interno dell’istituto.