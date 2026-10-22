Caro carburanti, 400 studenti al presidio di Sant’Onofrio: «Al fianco di agricoltori e autotrasportatori»

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La mobilitazione allo svincolo A2 di Sant’Onofrio prosegue nonostante il ritiro formale del fermo dei servizi di trasporto da parte di Fedralog e stamani circa 400 studenti hanno manifestato a sostegno di agricoltori e autotrasportatori contro il caro carburanti. Mezzi pesanti ancora parcheggiati ai margini della carreggiata, protesta a oltranza anche a Vazzano

SANT’ONOFRIO – Quattrocento studenti di diverse scuole del Vibonese si sono dati appuntamento stamani, 22 ottobre 2026, allo svincolo di Sant’Onofrio per sostenere agricoltori e autotrasportatori in protesta da giorni contro il caro carburanti e le difficoltà economiche che stanno mettendo in ginocchio due settori strategici dell’economia si allarga e coinvolge anche le giovani generazioni. Sono stati centinaia i ragazzi provenienti da diverse scuole che hanno raggiunto il presidio per manifestare solidarietà alle categorie impegnate nella mobilitazione.

ANCHE GLI STUDENTI SCENDONO IN CAMPO

Una partecipazione rumorosa ma pacifica che dà alla protesta una dimensione ancora più ampia. Accanto agli operatori del trasporto merci e al mondo agricolo, scesi in campo per denunciare il peso dei rincari e le difficoltà legate ai costi di gestione, si è aggiunta la voce degli studenti, segno di un disagio che supera i confini delle singole categorie produttive e richiama l’attenzione dell’intera comunità.

La presenza dei ragazzi rappresenta un nuovo sviluppo di una mobilitazione che nel Vibonese, come nel resto della Calabria, continua a tenere alta l’attenzione sulle conseguenze del caro carburanti. Il sostegno degli studenti si è inserito nel presidio già attivo da giorni, rafforzando le ragioni di chi chiede risposte alle difficoltà che gravano su autotrasporto e agricoltura.

I PRESIDI PERMANGONO A SANT’ONOFRIO E VAZZANO

La protesta, intanto, non si è fermata neppure dopo il ritiro formale del fermo dei servizi di trasporto da parte di Fedralog, comunicato nella giornata di ieri. Allo svincolo di Sant’Onofrio la situazione è rimasta sostanzialmente invariata: alcuni mezzi pesanti sono ancora parcheggiati ai margini della carreggiata e gli operatori continuano a presidiare l’area, in attesa di sviluppi sulle richieste avanzate.

La sospensione del fermo, dunque, non ha coinciso con la conclusione della mobilitazione sul territorio. Le ragioni della protesta restano al centro del confronto e gli autotrasportatori e gli agricoltori non intendono abbandonare il presidio senza risposte sulle criticità denunciate.

La mobilitazione prosegue a oltranza anche al vicino svincolo di Vazzano, dove resta alta l’attenzione sulla vertenza. Con l’arrivo di circa 400 studenti a Sant’Onofrio, la protesta assume così un significato ulteriore: non soltanto la rivendicazione di chi deve fare i conti ogni giorno con costi sempre più difficili da sostenere, ma anche la solidarietà di una parte delle nuove generazioni verso un comparto che considera essenziale per il futuro economico del territorio.