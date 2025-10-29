Aggressione a dirigente comunale di Vibo, due denunce

2 minuti per la lettura

Aggressione a Vibo. Svolta nelle indagini sull’atto intimidatorio contro la dirigente comunale Claudia Santoro. Individuati e denunciati due presunti responsabili: le fiamme all’auto furono un gesto doloso

Importante svolta nelle indagini sull’atto intimidatorio avvenuto l’11 luglio scorso ai danni dell’autovettura di Claudia Santoro, dirigente del Comune di Vibo Valentia.

Dopo mesi di lavoro investigativo, i Carabinieri della Stazione di Vibo Marina, in stretta collaborazione con la Polizia Locale, hanno individuato i presunti autori del grave episodio.

AGGRESSIONE DIRIGENTE COMUNALE, INDIVIDUATI PRESUNTI AUTORI

L’inchiesta, coordinata dalla Procura della Repubblica di Vibo Valentia, ha permesso di ricostruire con precisione le fasi dell’attentato incendiario grazie a una complessa attività di analisi dei filmati di videosorveglianza e al riscontro dei dati telefonici relativi alle celle attive nella zona al momento dei fatti.

LE INDAGINI

Le indagini si sono concentrate sull’ambito professionale della Santoro e hanno consentito di identificare l’autovettura utilizzata per raggiungere l’abitazione della dirigente comunale, dove l’auto della donna fu poi data alle fiamme nella notte.

Parallelamente, una serie di controlli mirati sul territorio ha fornito ulteriori elementi che hanno rafforzato il quadro accusatorio, consentendo agli investigatori di delineare con chiarezza la dinamica e la responsabilità del gesto.

DUE PERSONE DENUNCIATE



Al termine della fase preliminare, due le persone deferite all’Autorità Giudiziaria poiché ritenute responsabili, a vario titolo, dell’incendio doloso e dell’atto intimidatorio. Nei loro confronti notificato il provvedimento di conclusione delle indagini e il relativo avviso di garanzia, emesso dalla Procura vibonese.

AGGRESSIONE A DIRIGENTE COMUNALE, LA PREOCCUPAZIONE NELLA COMUNITÀ

L’episodio, che aveva destato profonda preoccupazione nella comunità cittadina e tra i dipendenti del Comune, sembra dunque avviarsi verso un importante punto di svolta. Le indagini proseguono per chiarire ogni dettaglio e accertare eventuali ulteriori responsabilità.