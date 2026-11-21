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Dopo il drammatico incidente sul lavoro a Jonadi, Gianmarco Gazzerro torna a Vibo Marina. In più di un anno ha affrontato interventi chirurgici e un lungo percorso riabilitativo. Domenica 22 novembre una festa di comunità per celebrare il suo ritorno

VIBO MARINA – Dopo quattordici mesi di apprensione, interventi chirurgici, speranze e una lunga e complessa riabilitazione, Gianmarco Gazzerro è finalmente tornato a casa. Una notizia attesa e desiderata che restituisce gioia alla sua famiglia e a un’intera comunità che, sin dal giorno del drammatico incidente, ha seguito con partecipazione e affetto la sua difficile battaglia.

Il giovane di Vibo Marina era rimasto gravemente ferito il 17 settembre 2025 in un incidente sul lavoro avvenuto a Vena di Jonadi, schiacciato da un muletto. Le conseguenze erano state particolarmente gravi, con traumi al bacino, alla colonna vertebrale e agli arti inferiori. Da quel momento era cominciato un lungo percorso ospedaliero, segnato da diversi interventi chirurgici e da una riabilitazione complessa, affrontata con determinazione e senza mai perdere la speranza.

UNA BATTAGLIA LUNGA 14 MESI

Dopo i primi ricoveri e le cure specialistiche, il percorso di Gianmarco è proseguito anche fuori dalla Calabria, con il trasferimento all’Istituto di riabilitazione di Montecatone, a Imola, e successivamente il coinvolgimento dell’ospedale Rizzoli di Bologna per ulteriori trattamenti.

Una battaglia lunga quattordici mesi, durante la quale la famiglia non ha mai smesso di stargli accanto e la comunità vibonese ha dimostrato concretamente la propria vicinanza, attraverso messaggi di solidarietà e iniziative di sostegno.

Adesso, finalmente, il ritorno a casa. Una gioia immensa che la mamma, Monica Aracri, ha voluto condividere con quanti hanno accompagnato Gianmarco in questo difficile cammino. «Il nostro cuore oggi scoppia di gioia e di commozione. Gianmarco non ha mai mollato, ma nulla di tutto questo sarebbe stato possibile senza la forza che ci avete trasmesso giorno dopo giorno. Questo ritorno è una vittoria di tutti, un miracolo d’amore e di comunità», ha scritto.

UNA FESTA A VIBO MARINA

Per celebrare questo importante traguardo e consentire a tutti di riabbracciare il giovane, è stata organizzata una festa domenica 22 novembre, alle ore 19, nei locali dell’auditorium della parrocchia Maria Santissima del Rosario di Pompei, a Vibo Marina.

Un momento di condivisione aperto all’intera cittadinanza, pensato per festeggiare il ritorno di Gianmarco, ringraziare quanti hanno sostenuto lui e la sua famiglia e testimoniare ancora una volta l’affetto di una comunità che non lo ha mai dimenticato. Dopo quattordici mesi difficili, Vibo Marina si prepara così a stringersi attorno a lui per un caloroso bentornato.