Vibo, aggressione al carcere: ferito ispettore di polizia penitenziaria

Aggressione in carcere Vibo: ispettore ferito da detenuto psichiatrico con arma artigianale. Il sindacato chiede misure urgenti di sicurezza.

VIBO VALENTIA – La situazione all’interno dell’Istituto Penitenziario di Vibo Valentia è “gravemente critica” e ormai “fuori controllo”. A denunciare lo stato di emergenza e le difficili condizioni operative del personale di Polizia Penitenziaria sono il Segretario Provinciale Gianpiero Greco e il Segretario Regionale Francesco Ciccone di un’Organizzazione Sindacale, che hanno già informato il Prefetto di Vibo Valentia. L’ultimo allarmante episodio si è verificato nei giorni scorsi, quando un ispettore è stato vittima di una brutale aggressione da parte di un detenuto con gravi disturbi psichiatrici.

L’aggressore, animato da un chiaro intento di procurare gravi lesioni, ha tentato di colpire l’ispettore al volto utilizzando un oggetto appuntito ricavato artigianalmente da un bastone. Soltanto la “pronterezza e l’esperienza” dell’operatore hanno evitato che l’aggressione avesse conseguenze ben più gravi. Nonostante la reazione, l’ispettore ha comunque riportato ferite che hanno richiesto il ricovero in ospedale, con una prognosi di tre giorni.

AGGRESSIONE A VIBO: LA PRESENZA INCONTROLLATA DI DETENUTI PSICHIATRICI IN CARCERE

Il sindacato sottolinea che l’episodio è l’ennesima dimostrazione della pericolosità dovuta alla sempre più frequente presenza di detenuti con gravi problematiche psichiatriche all’interno delle carceri. Questa situazione è resa ingestibile dall’assenza di adeguato supporto medico-specialistico, rappresentando un rischio concreto e continuo non solo per la Polizia Penitenziaria, ma anche per gli altri detenuti. L’Organizzazione Sindacale rinnova con forza l’appello affinché l’Amministrazione Penitenziaria e le Autorità competenti adottino misure straordinarie e urgenti per garantire la sicurezza del personale e dell’intero Istituto.