Operazione antidroga a Vibo, colpo alla “Locale di Ariola”: 15 arresti tutta Italia (I NOMI)

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Maxi operazione della Guardia di Finanza quindici arresti per traffico di droga, colpito la “locale di Ariola” attiva in provincia di Vibo Valentia.

VIBO VALENTIA – Un duro colpo è stato inferto all’asse tra il narcotraffico e le consorterie criminali calabresi. Dalle prime luci dell’alba, la Guardia di Finanza sta dando esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 15 persone su tutto il territorio nazionale, nell’ambito di una complessa indagine che scoperchia i canali di rifornimento e smistamento degli stupefacenti gestiti dalla criminalità organizzata.

Al centro dell’inchiesta, coordinata dalla Procura competente, vi è l’ipotesi dell’aggravante mafiosa. Secondo gli inquirenti, il traffico di droga non serviva solo al mero profitto dei singoli, ma era finalizzato ad agevolare l’attività della ’ndrangheta nel Vibonese. In particolare, i riflettori sono puntati sulla cosiddetta “locale di Ariola”, storica articolazione mafiosa dell’area delle Serre vibonesi in provincia di Vibo Valentia.

L’OPERAZIONE A VIBO: UN’AZIONE CONGIUNTA PER GLI ARRESTI IN TUTTA ITALIA PER TRAFFICO DI DROGA

L’imponente dispositivo ha visto il coinvolgimento di reparti d’élite delle Fiamme Gialle. L’operazione è condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Catanzaro, specializzato nel contrasto ai patrimoni illeciti, con il supporto fondamentale dello Scico della Guardia di Finanza di Roma. Le misure cautelari personali sono state eseguite contemporaneamente in diverse regioni italiane.

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