Bologna, confisca immobile da 650mila euro a narcotrafficante vibonese

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Confiscato in via definitiva un fabbricato di pregio a Bentivoglio, nel Bolognese. Il bene, stimato 650mila euro, è riconducibile a un narcotrafficante originario del Vibonese

CATANZARO – Un fabbricato di pregio del valore stimato di circa 650mila euro confiscato in via definitiva a Bentivoglio, in provincia di Bologna. Il bene è riconducibile a un narcotrafficante internazionale originario del Vibonese. A eseguire il provvedimento i finanzieri dei Comandi provinciali di Catanzaro e Bologna.

CONFISCA IMMOBILE A NARCOTRAFFICANTE VIBONESE

La confisca disposta nell’ambito di un procedimento di prevenzione. Il Tribunale di Catanzaro ha riconosciuto a carico dell’uomo la cosiddetta “pericolosità sociale qualificata”. Il provvedimento è arrivato al termine di accertamenti economico-patrimoniali condotti dagli specialisti dei G.I.C.O. della Guardia di finanza, sotto il coordinamento della Procura distrettuale di Catanzaro.

LE INDAGINI DECOLLO E STAMMER

Il vibonese era stato coinvolto nell’operazione “Decollo”, coordinata dalla Dda di Catanzaro, che aveva fatto luce su un vasto traffico internazionale di cocaina. La droga veniva spedita dal Sudamerica via mare, nascosta in container diretti in Australia, Spagna e Italia

Nell’aprile 2002, al porto di Salerno, gli investigatori sequestrarono 541 chili di cocaina nascosti in un container proveniente dalla Colombia e carico di blocchi di marmo. Per questo episodio l’uomo è condannato a 12 anni di reclusione.

Indagato anche nell’inchiesta “Stammer”, condotta dal Nucleo di polizia economico-finanziaria e dal G.I.C.O. di Catanzaro, con la collaborazione dello S.C.I.C.O. e il coordinamento della Procura distrettuale. L’indagine aveva disarticolato un gruppo dedito al traffico internazionale di stupefacenti.

Secondo quanto ricostruito nell’inchiesta, l’uomo sarebbe stato coinvolto nel tentativo di importare dalla Colombia un ingente quantitativo di cocaina, destinato nel 2015 al porto di Genova oppure all’aeroporto di Lamezia Terme. Per questo procedimento la condanna è di 11 anni di reclusione.

NARCOTRAFFICANTE VIBONESE, ACCERTAMENTI SUI BENI

Gli accertamenti patrimoniali hanno consentito di ricondurre l’immobile di Bentivoglio al narcotrafficante e di arrivare alla confisca definitiva. Il provvedimento sottrae il fabbricato al circuito economico riconducibile all’uomo, nell’ambito dell’azione di prevenzione patrimoniale coordinata dalla Procura di Catanzaro.