Intimidazione a Vibo, spari contro due furgoni della Bartolini

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Quattordici colpi di pistola contro due mezzi aziendali, nel piazzale di un deposito logistico della Bartolini a Vibo

VIBO VALENTIA – Quattordici colpi di pistola contro due mezzi aziendali, nel piazzale di un deposito logistico. È quanto accaduto nella notte tra lunedì e martedì nella sede della Bartolini, nell’area industriale di Vibo Valentia, in zona Aeroporto. A scoprire i danni, la mattina successiva, è stato il responsabile della struttura, che ha immediatamente richiesto l’intervento dei Carabinieri della Compagnia cittadina.

Nel mirino sono finiti due veicoli della flotta aziendale, parcheggiati nell’area esterna del deposito. Secondo i primi accertamenti, qualcuno avrebbe raggiunto il piazzale e fatto fuoco contro i mezzi, esplodendo complessivamente quattordici colpi. Resta da chiarire chi abbia organizzato l’azione e quale fosse il suo obiettivo.

INTIMIDAZIONE A VIBO, INDAGINI PER RICOSTRUIRE LA DINAMICA DELL’EPISODIO

Sul posto sono intervenuti i militari dell’Arma, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’episodio e risalire ai responsabili. Al momento non sarebbero stati trovati messaggi, biglietti o altri elementi riconducibili a una rivendicazione. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c’è quella di un gesto intimidatorio, anche con una possibile finalità estorsiva, ma ogni pista resta da verificare.

ACQUISITE LE IMMAGINI DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA

Un contributo importante potrebbe arrivare dalle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti all’interno della struttura e lungo le vie di accesso all’area industriale. I filmati potrebbero consentire di individuare eventuali movimenti sospetti e restringere la finestra temporale in cui è avvenuta l’esplosione dei colpi.

Gli investigatori stanno lavorando proprio per definire con maggiore precisione l’orario dell’azione e ricostruire il percorso seguito dagli autori del raid.