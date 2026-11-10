Riciclaggio, controlli nel Vibonese: 244 violazioni in un compro oro

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Riciclaggio e compro oro. Nel mirino delle Fiamme Gialle anche un’agenzia immobiliare, dove sono state riscontrate irregolarità in tutte le intermediazioni esaminate. Sanzioni fino a 170mila euro complessivi e una denuncia alla Procura

VIBO – Due attività ispettive, 244 violazioni contestate a un compro oro e irregolarità sistematiche in un’agenzia immobiliare. È il bilancio dei controlli antiriciclaggio eseguiti dalla Guardia di finanza di Vibo Valentia nei confronti di due operatori economici del territorio, nell’ambito delle verifiche finalizzate a tutelare la legalità e la trasparenza delle transazioni commerciali.

COMPRO ORO NEL VIBONESE, 244 VIOLAZIONI IN DUE ANNI

L’intervento più rilevante ha riguardato un compro oro, nei cui confronti i finanzieri hanno accertato 244 violazioni nell’arco di circa due anni di attività. Le sanzioni amministrative previste possono raggiungere complessivamente i 120mila euro. Per le contestazioni più gravi, inoltre, il responsabile deferito alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia.

Le irregolarità riguardano gli obblighi imposti agli operatori del settore per impedire che la compravendita di preziosi possa essere utilizzata per occultare la provenienza illecita di denaro e beni. La normativa prevede, tra gli adempimenti, l’identificazione dei clienti, la compilazione delle schede relative alle operazioni, la documentazione fotografica degli oggetti acquistati e la conservazione delle informazioni secondo i termini stabiliti dalla legge.

RICICLAGGIO NEL VIBONESE, INDAGINI SU AGENZIA IMMOBILIARE

Il secondo intervento ha interessato un’agenzia di intermediazione immobiliare. I militari hanno esaminato un campione significativo delle operazioni effettuate nel biennio 2025-2026, riscontrando irregolarità in tutte le intermediazioni controllate. La violazione più rilevante riguarda l’omessa adeguata verifica della clientela, accompagnata dall’utilizzo di modulistica non conforme e priva degli elementi necessari per classificare il rischio di riciclaggio.

LE VIOLAZIONE E LE SANZIONI

In questo caso, le violazioni amministrative accertate comportano sanzioni pecuniarie fino a 50mila euro, la cui irrogazione spetterà al Ministero dell’Economia e delle Finanze, autorità di vigilanza per questa tipologia di obblighi antiriciclaggio.

L’attività ispettiva si inserisce anche nell’ambito della collaborazione istituzionale tra la Guardia di finanza e l’Organismo degli Agenti e dei Mediatori (Oam), regolata da un protocollo d’intesa che punta a rafforzare lo scambio di informazioni e l’efficacia dei controlli.