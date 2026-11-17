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Operazione della Polizia a Vibo Marina che, dopo un breve inseguimento, ha tratto in arresto due uomini per tentato furto in un’abitazione

VIBO VALENTIA – Un allarme antintrusione scattato in un’abitazione a Vibo Marina ha portato all’arresto di due persone, bloccate dalla Polizia di Stato dopo un breve inseguimento: sono accusate di tentato furto in abitazione aggravato in concorso.

L’INTERVENTO

Tutto è partito dalla segnalazione arrivata alla Centrale Operativa. Due equipaggi della Squadra Volante della Questura di Vibo Valentia sono intervenuti sul posto e, avvicinandosi all’abitazione, hanno notato alcune persone che si davano a precipitosa fuga. È scattato l’inseguimento, al termine del quale gli agenti sono riusciti a raggiungere e bloccare due di loro. Durante la fuga uno dei due si è liberato di un paio di guanti da lavoro e di un cacciavite, recuperati poco dopo dagli operatori e sequestrati.

I RISCONTRI DEGLI INVESTIGATORI

Dagli accertamenti è emerso che tre porte e una finestra dell’abitazione presentavano evidenti segni di effrazione, compatibili con l’uso di un cacciavite. Alla luce di quanto accertato, i due fermati sono stati arrestati. Nella giornata di ieri, 16 novembre 2026, infine, il giudice per le indagini preliminari ha convalidato gli arresti e disposto per entrambi la misura cautelare dell’obbligo di dimora, con il divieto di allontanarsi dall’abitazione dichiarata dalle 21 alle 6.