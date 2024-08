Furto di due passerelle per il mare destinate ai disabili a Bivona e Trainiti

2 minuti per la lettura

Il gravissimo episodio denunciato dall’assessore all’ambiente del Comune di Vibo, Marco Miceli: furto di due passerelle che consentono ai disabili l’accesso al mare a Bivona e Trainiti.

VIBO VALENTIA – Lo stesso episodio si era verificato l’estate scorsa, destando indignazione e rabbia: anche quest’anno, quindi, i soliti vandali incivili hanno pensato bene di rubare due passerelle di 30 metri di lunghezza che consentono ai disabili di raggiungere il mare. Ma contrariamente a quanto avvenuto 12 mesi fa (LEGGI LA NOTIZIA), questa volta gli ignoti le hanno portate con sé. Un fatto deprecabile verificatosi l’altra notte nella frazione Bivona e in località “Trainiti”. A renderlo noto, ieri mattina nel corso della IV Commissione consiliare, presieduta da Marcella Mellea, l’assessore all’Ambiente, Marco Miceli, annunciando che il Comune provvederà in tempi stretti ad individuare una soluzione tampone, non mancando, come del resto i consiglieri presenti, di stigmatizzare l’episodio.

“UN GESTO VERGOGNOSO”

I componenti della commissione consiliare hanno manifestato tutto il loro sdegno: “Un gesto vergognoso e un danno di immagine per tutta la città e per le persone perbene. Gente che non ha rispetto delle persone con problemi e che vedono in una giornata al mare un momento di svago che spesso, purtroppo, non possono avere”, ha commentato Antonio Schiavello (FdI) facendosi portavoce del pensiero comune.



PASSERELLE PER IL MARE DESTINATE AI DISABILI RUBATE A VIBO. IN ARRIVO LE SEDIE JOB

Tralasciando la deprecabile vicenda del furto delle passerelle per disabili rubate, l’assessore di Vibo ha poi illustrato le iniziative intraprese dall’assessorato in collaborazione con quello dei servizi sociali guidato dalla collega Lorenza Scrugli – presente l’altro ieri sempre nella IV commissione – che stanno cercando inoltre rendere fruibili tre Sedie job per il mare destinate anche in questo caso alle persone affette da disabilità che saranno allocate in tre punti differenti del litorale comunale: una nella spiaggia pubblica compresa tra i lidi La Rada e La Vela e sarà uno di questi a gestirla e destinarla alle persone che ne faranno richiesta.

Un’altra spiaggia è quella del lungomare di Bivona dove c’è il ristorante “La rosa dei venti” e un’altra ancora al lido Palm Beach di Bivona: “Si tratta di strumenti realizzati ovviamente secondo i criteri previste dalle normative in materia e già utilizzate da ragazzi disabili che garantiscono la mobilità fino al mare”.

SI POSSONO RICHIESRE ALTRE PASSERELLE

Ma Miceli ha annunciato anche altre novità sul punto: “Stiamo inoltre provvedendo ad effettuare gli ultimi eventi compreso quello della preparazione dei cartelli per poterle allocare in modo tale da consentire ai portatori di handicap di raggiungere la battigia – ha commentato ancora l’assessore – Il capitolato inoltre prevede la presenza di sette passerelle che possono garantire diciamo la fruibilità della spiaggia e altre possono essere installate in base alle richieste avanzate dai singoli cittadini. Richieste che a quanto risulta presso gli uffici del Comune sono state tutte evase”.