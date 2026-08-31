Zungri, incendio lambisce le case: paura tra i residenti

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Incendio a Zungri una densa nube di fumo grigio, visibile anche a chilometri di distanza, ha avvolto l’abitato, apprensione tra i residenti.

ZUNGRI – Un vasto incendio è divampato a ridosso delle aree residenziali, minacciando da vicino alcune abitazioni. Il rogo si è sviluppato nelle prime ore del pomeriggio di ieri, favorito dalla vegetazione particolarmente secca a causa delle alte temperature. Le fiamme, spinte dal vento e dalle correnti termiche, si sono rapidamente propagate lungo i costoni collinari, avvicinandosi pericolosamente alle prime case del paese.

La situazione è apparsa subito critica. Una densa nube di fumo grigio, visibile anche a chilometri di distanza, ha avvolto l’abitato, creando apprensione tra i residenti. Diversi cittadini sono scesi in strada per seguire l’evolversi dell’incendio, mentre alcuni hanno cercato di contenere l’avanzata delle fiamme ai margini dei propri terreni agricoli.

L’ALLARME LANCIATO ALLA SALA OPERATIVA DEI VIGILI DEL FUOCO DALLA CONTROL ROOM

L’allarme lanciato tempestivamente alla sala operativa dei vigili del fuoco dalla control room del servizio regionale di pattugliamento antincendio tramite droni. Sul posto sono quindi intervenute diverse squadre per fronteggiare l’emergenza. Le operazioni di spegnimento sono state rese particolarmente difficili dalla morfologia accidentata del territorio e dalle raffiche di vento, che hanno modificato più volte la direzione del fronte di fuoco. I vigili del fuoco hanno lavorato per creare una barriera di sicurezza a protezione dell’area urbana, concentrandosi in particolare sulle abitazioni lambite dalle fiamme e sui focolai più vicini alle strutture civili.

Dopo ore di lavoro, le squadre sono riuscite a circoscrivere l’incendio e a riportare la situazione sotto controllo, evitando conseguenze più gravi per le abitazioni. Le operazioni di bonifica sono proseguite fino a sera, con l’obiettivo di eliminare gli ultimi focolai e scongiurare il rischio di una ripresa delle fiamme durante la notte. Restano da accertare le cause dell’incendio: sono in corso le verifiche da parte delle forze dell’ordine.