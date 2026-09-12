Giocattoli e prodotti casalinghi irregolari sequestrati nel Vibonese

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Oltre quattromila prodotti tra giocattoli e articoli per la casa sequestrati dai finanzieri del Comando provinciale di Vibo.

VIBO VALENTIA – Oltre quattromila prodotti tra giocattoli e articoli per la casa sequestrati dai finanzieri del Comando provinciale di Vibo Valentia nell’ambito di un’attività di controllo finalizzata alla tutela del mercato e alla sicurezza dei consumatori. L’intervento presso un esercizio commerciale della provincia, dove i militari hanno individuato 4.335 articoli posti in vendita in violazione degli obblighi previsti dalla normativa a tutela degli acquirenti.

LE IRREGOLARITA’ RIGUARDANO LE INFORMAZIONI CHE DEVONO ACCOMPAGNARE I PRODOTTI COMMERCIALIZZATI

In particolare, le irregolarità riguarderebbero le informazioni che devono accompagnare i prodotti commercializzati e che consentono al consumatore di conoscerne caratteristiche, provenienza e modalità di utilizzo in condizioni di sicurezza. La merce è stata, quindi, ritirata dal mercato e sottoposta a sequestro amministrativo. Nei confronti del titolare dell’attività commerciale contestate le previste violazioni amministrative. Particolare attenzione è stata riservata ai giocattoli, considerata la loro destinazione ai più piccoli.

L’ATTIVITA’ DI CONTROLLO DELLA GUARDIA DI FINANZA PROSEGUIRA’ SUL TERRITORIO ATTRAVERSO INTERVENTI MIRATI

Il contrasto alla commercializzazione di prodotti non conformi riguarda anche la tutela della concorrenza. L’immissione sul mercato di articoli che non rispettano le regole può infatti creare un vantaggio per gli operatori che non sostengono i costi necessari a garantire la conformità dei prodotti, penalizzando le imprese e i commercianti che invece operano nel rispetto della normativa. L’attività di controllo della Guardia di finanza proseguirà sul territorio attraverso interventi mirati, con l’obiettivo di tutelare i consumatori e garantire condizioni di concorrenza corrette tra gli operatori economici.