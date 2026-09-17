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Episodio spiacevole quello che ha visto vittima un cittadino di Filadelfia che ha smarrito il portafoglio al mercato e quando se n’e accorto è tornato sul posto ma senza trovarlo apprendendo che un giovane, che invece l’aveva rinvenuto, si era interessato di portarlo ai carabinieri. Ma di lui nessuna traccia

FILADELFIA – Un episodio alquanto spiacevole è successo giovedì in pieno di Filadelfia, durante il consueto mercato settimanale dove un uomo del posto, dopo avere fatto alcune compere tra le bancarelle, ha smarrito il portafoglio nelle vicinanze della Casa di comunità, ormai in dirittura d’arrivo, tra piazza Serrao e corso Castelmonardo, nei pressi di un punto vendita di frutta.

L’interessato, nell’immediatezza del fatto, come altri bancarellisti e persone presenti, non si è subito reso conto di aver smarrito il borsello, che conteneva poche centinaia di euro e, soprattutto, documenti, allontanandosi così dal luogo. Pochissimo tempo dopo, avuto contezza di quanto accaduto, è ritornato in zona per cercare quanto aveva smarrito, ma con esito negativo.

IL RITORNO AL MERCATO MA DEL PORTAFOGLIO NESSUNA TRACCIA

A questo punto, almeno stando al racconto della figlia dell’uomo, ha chiesto ai venditori ambulanti e a chi era in quel momento presente se avessero notato da qualche parte un portamonete. Ecco che un bancarellista avrebbe riferito che il portafogli sarebbe stato trovato e raccolto da un individuo dall’aspetto piuttosto giovane, il quale avrebbe assicurato di rivolgersi immediatamente alla Stazione locale dei carabinieri per portare l’oggetto smarrito e consentirne la restituzione al legittimo proprietario, per poi dileguarsi.

Tirato un sospiro di sollievo, allora? Nulla affatto. Secondo sempre il racconto della figlia dell’uomo che ha perso il borsello, alla Stazione della Benemerita non si sarebbe presentato nessuno con un portafogli smarrito. Forse, cambiando idea, l’individuo si è rivolto al Comando della Polizia locale? Niente. Nessuna «traccia» del portamonete smarrito nemmeno dai vigili urbani.

A questo punto, l’appello della figlia a chi si è impossessato del portafogli smarrito dal padre – non certo un gesto di civiltà – è di restituirlo almeno con i documenti, vista la trafila da fare per bloccarli e rifarli.