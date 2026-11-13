Scontro tra auto sulla strada provinciale a Soriano: 3 donne ferite

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Scontro tra auto a Soriano Calabro. Cause ancora in fase di accertamento, tre persone ferite. Sul posto anche l’elisoccorso

SORIANO – Tre persone ferite, due autovetture coinvolte e l’intervento dell’elisoccorso. È questo il bilancio dell’incidente stradale avvenuto oggi, 13 novembre 2026, lungo la strada provinciale 74, che collega Vibo Valentia a Soriano Calabro. A scontrarsi, per cause ancora in fase di accertamento, una Fiat Panda e una Fiat 600. L’impatto ha richiesto l’intervento di diversi mezzi di soccorso. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e l’elisoccorso, attivato per prestare assistenza a una delle persone coinvolte.

DONNA TRASFERITA IN ELISOCCORSO ALL’OSPEDALE “PUGLIESE-CIACCIO” DI CATANZARO

Tre, complessivamente, i feriti nello scontro tra due auto a Soriano Calabro. Due donne sono state trasportate all’ospedale Jazzolino di Vibo Valentia, mentre una donna di 54 anni è stata trasferita in elicottero all’ospedale “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro. Le condizioni delle tre persone, secondo le informazioni disponibili, non sarebbero tali da far temere pericolo di vita. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia e i carabinieri, impegnati negli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro e stabilire le cause che hanno portato all’impatto tra i due veicoli.