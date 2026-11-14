Pedopornografia on line, tra gli arrestati anche 1 cittadino di Vibo

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Un residente a Vibo Valentia tra le sei persone arrestate nell’ambito dell’operazione contro la pedopornografia on line condotta dalla Polizia di Stato

Anche un cittadino di Vibo Valentia arrestato nell’ambito dell’operazione della Polizia di Stato contro la pedopornografia. In tutto sono sei le persone arrestate per detenzione di materiale pedopornografico, i denunciati sono diciotto.

Indagine diretta dalla Procura della Repubblica di Milano e condotta dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Lombardia con il Coordinamento operativo del Centro Nazionale per il Contrasto della Pedopornografia Online del Servizio Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica.

Indagine partita lo scorso anno dopo l’analisi forense dei dispositivi sequestrati a due persone arrestate a Milano per detenzione di materiale pedopornografico. Gli investigatori hanno poi scoperto diversi gruppi Telegram, ventiquattro utenti coinvolti nella diffusione del materiale pedopornografico e nella produzione con vittime identificate per tre ora sottoposti agli arresti.

Due arrestati sono residenti a Napoli, uno in provincia di Salerno, Sassari e Padova, oltre a Vibo Valentia. Hanno un’età compresa tra i 38 e i 58 anni, trovati in possesso complessivamente di oltre 3mila file tra immagini e video. Tra i Centri operativi per la Sicurezza cibernetica che hanno collaborato all’operazione anche quello di Reggio Calabria.