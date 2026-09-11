La Gilda lancia l'allarme caldo nelle scuole del Vibonese: «Aule invivibili, servono interventi urgenti»

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Antonio Vacatello, della Federazione Gilda Unams – Sede territoriale di Vibo Valentia – lancia un appello ai sindaci del territorio, alla Regione Calabria e all’Ufficio scolastico regionale affinché vengano adottate misure immediate per affrontare l’emergenza caldo nelle scuole del Vibonese

VIBO VALENTIA – Aule trasformate in veri e propri forni, impianti di climatizzazione assenti o insufficienti e il rischio che il caldo estremo finisca per compromettere la salute di studenti, docenti e personale Ata è il quadro denunciato da Antonio Vacatello, responsabile della Federazione Gilda Unams – Sede territoriale di Vibo Valentia, che lancia un appello ai sindaci del territorio, alla Regione Calabria e all’Ufficio scolastico regionale affinché vengano adottate misure immediate per affrontare l’emergenza nelle scuole del Vibonese. Nei giorni scorsi il dibattito si era focalizzato sulla possibilità di rinviare l’inizio delle lezioni.

L’ALLARME DELLA GILDA SUL CALDO NELLE SCUOLE

Al centro della denuncia di Vacatello c’è l’inadeguatezza strutturale di numerosi plessi scolastici del Vibonese di fronte alle temperature particolarmente elevate. Una situazione che, secondo il sindacalista, rischia di rendere difficoltosa la ripresa delle attività didattiche e di creare condizioni di lavoro e di studio non adeguate.

A fare da contraltare agli annunci governativi sui milioni di euro destinati al raffrescamento degli edifici scolastici, sottolinea Vacatello, ci sarebbe una realtà ben diversa vissuta quotidianamente dagli istituti. Secondo quanto riferito, le prime somme effettivamente giunte o segnalate nelle scuole ammonterebbero ad appena 50 euro.

La speranza della Gilda è che si tratti soltanto di un anticipo simbolico, in attesa dell’arrivo delle risorse promesse. Ma, nel frattempo, resta l’emergenza legata alle condizioni climatiche. «La tutela della salute – evidenzia Vacatello – non può attendere i tempi e i passaggi della burocrazia».

“INTERVENIRE NEI PLESSI MAGGIORMENTE ESPOSTI A RISCHI”

L’appello della Federazione Gilda Unams si richiama anche agli obblighi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e alle responsabilità delle autorità locali. L’obiettivo è quello di individuare strumenti che consentano di intervenire tempestivamente nei plessi maggiormente esposti alle alte temperature, soprattutto laddove non siano presenti sistemi di climatizzazione adeguati.

IL PRECEDENTE DI CATANZARO

A dimostrazione della possibilità di adottare soluzioni organizzative immediate, Vacatello richiama il provvedimento assunto dal sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, che ha disposto una riduzione dell’orario delle lezioni per evitare la permanenza degli studenti nelle aule durante le ore più calde.

Un precedente che, secondo il sindacalista, potrebbe rappresentare un modello anche per il territorio vibonese, dove si chiede ai sindaci di valutare provvedimenti analoghi nei casi in cui le condizioni degli edifici scolastici non consentano di garantire un ambiente adeguato.

LE RICHIESTE DELLA GILDA

La Federazione Gilda Unams di Vibo Valentia mette quindi sul tavolo una serie di richieste. La prima riguarda l’adozione di ordinanze sindacali urgenti nel Vibonese, per consentire la riduzione dell’orario scolastico nei plessi privi di climatizzazione. La seconda è l’apertura di un tavolo d’emergenza regionale tra l’assessore all’Istruzione e l’Ufficio scolastico regionale della Calabria, con l’obiettivo di definire linee guida omogenee e accelerare l’erogazione dei fondi destinati agli interventi strutturali.

Infine, la Gilda chiede ai dirigenti scolastici un aggiornamento temporaneo del Documento di valutazione dei rischi, il Dvr, così da poter adottare misure flessibili a tutela di studenti e personale: «Certi che la salute e il benessere della comunità scolastica stiano a cuore agli amministratori locali – conclude Vacatello – confidiamo che questo accorato appello non rimanga inascoltato».