Riaprono le scuole a Vibo: tra cantieri aperti, trasferimenti e importanti novità

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Martedì prossimo inizia l’anno scolastico e a fare il punto è l’assessore alla Pubblica istruzione del Comune di Vibo, Stefano Soriano, che assicura il rispetto del calendario regionale e illustra le novità organizzative predisposte dall’amministrazione per le scuole e non solo

VIBO VALENTIA – Anno scolastico al via regolarmente martedì prossimo a Vibo Valentia, tra plessi temporaneamente trasferiti, cantieri in corso e un nuovo piano per il trasporto degli studenti pendolari e a fare il punto è l’assessore comunale alla Pubblica istruzione, Stefano Soriano, che assicura il rispetto del calendario regionale e illustra le novità organizzative predisposte dall’amministrazione sia per le scuole di competenza comunale, che per i servizi nonché per i trasporti degli alunni.

LE SCUOLE DI VIBO INTERESSATE DAI TRASFERIMENTI

La ripartenza, spiega l’assessore, è il risultato di un lavoro coordinato tra uffici comunali, dirigenti scolastici, tecnici e operatori dei servizi educativi. Sul fronte degli edifici, la scuola di Porto Salvo sarà trasferita a Bivona, dopo essere stata ospitata lo scorso anno nei locali del Corap nella zona industriale. La soluzione è stata individuata per garantire maggiore funzionalità alle famiglie, in attesa della conclusione dei lavori nel plesso originario, prevista entro dicembre.

L’insidia maggiore sarà per il cantiere in via degli Artigiani che creerà non pochi disagi alla circolazione visto che nelle vicinanze c’è il liceo scientifico “Berto” gestito, però, dalla Provincia, e chiaramente i disagi, visti i lavori non certo di rapida conclusione ci saranno.

STAMANI LA RIAPERTURA DELLA SCUOLA “PRESTERà” A VIBO MARINA

Regolarmente consegnata, invece, la scuola “Presterà” di Vibo Marina, che oggi potrà avviare le attività senza particolari criticità. Entro dicembre è previsto il rientro della scuola “Murmura” nella sede di via Sant’Aloe, attualmente interessata da lavori. Nel frattempo la tratta dedicata agli studenti sarà garantita da Ferrovie della Calabria e rappresenterà l’unico servizio di trasporto offerto gratuitamente dal Comune proprio in relazione ai lavori in corso.

Stefano Soriano

Sempre Vibo città, la scuola dell’infanzia “Montessori” sarà temporaneamente trasferita nel palazzo delle Suore di Carità, recentemente acquisito dal Comune. Lo spostamento consentirà di avviare gli interventi sullo storico plesso di viale Accademie, interessato da lavori di riqualificazione e adeguamento.

LIBRI, TRASPORTO STUDENTI E MENSA SCOLASTICA

Sul fronte dei servizi, la consegna dei libri di testo è già in corso, grazie a procedure di affidamento concluse con largo anticipo. “L’obiettivo – spiega l’assessore – è garantire agli studenti la disponibilità del materiale già dall’avvio delle lezioni. Pronto anche il trasporto scolastico, con il servizio scuolabus già affidato per gli istituti che lo utilizzano abitualmente. Mensa e trasporto saranno inoltre gestiti in modalità digitale attraverso l’app ComunicApp, sia per le iscrizioni sia per i pagamenti. È stata introdotta anche «Giraskuola», piattaforma pensata per favorire lo scambio di materiale scolastico tra le famiglie”.

Per la mensa sono state avviate le procedure con l’affidatario e quelle necessarie alla messa a norma dei locali dei diversi istituti. L’amministrazione attende ora le autorizzazioni delle autorità sanitarie per consentire l’avvio del servizio nel più breve tempo possibile. “La scelta – aggiunge Soriano – è stata quella di prevedere un affidamento fino a dicembre, così da gestire con maggiore prudenza le incertezze legate ai trasferimenti di alcuni plessi ed evitare possibili disservizi. Da gennaio sarà avviata una nuova gara fino alla fine dell’anno, con l’obiettivo di arrivare dal prossimo anno scolastico a una procedura unica”.

GLI AUTOBUS NON PARCHEGGERANNO IN CENTRO CITTà

Novità anche per la viabilità legata ai pullman degli studenti pendolari. L’amministrazione ha definito, attraverso un tavolo di lavoro con Ferrovie della Calabria e le aziende private di trasporto, un piano destinato a ridurre il traffico nel centro cittadino.

I pullman non utilizzeranno più il vecchio terminal e saranno indirizzati verso via Giovanni Paolo II, dove sono in corso le operazioni per la tracciatura degli stalli di sosta. I mezzi in arrivo e in partenza utilizzeranno direttamente lo svincolo autostradale di Sant’Onofrio, evitando il passaggio nel centro abitato. L’unica eccezione riguarderà la linea destinata al recupero degli studenti di Piscopio. È inoltre previsto il divieto di sosta dei pullman lungo le principali arterie cittadine, dove in passato la presenza dei mezzi aveva contribuito a creare rallentamenti e situazioni di congestione. I bus dovranno utilizzare esclusivamente le aree dedicate comprese tra la zona industriale e il palazzetto dello sport.

ASSISTENZA SPECIALISTICA E ASILO NIDO

Regolare anche l’assistenza specialistica: tutti i professionisti sono già stati incaricati e il servizio partirà garantendo continuità e supporto agli studenti che ne hanno diritto. Resta invece più complessa la situazione dell’asilo nido comunale. Secondo Soriano, il Ministero non ha erogato le risorse del fondo 0-6 necessarie per assicurare l’avvio regolare del servizio. L’assessore precisa che la situazione non sarebbe riconducibile all’Ambito territoriale sociale di Vibo Valentia, che avrebbe correttamente rendicontato le somme negli anni.

Il Comune ha quindi predisposto una nuova gara, che sarà pubblicata nei prossimi giorni, recuperando anche risorse dal bilancio comunale per favorirne l’aggiudicazione. L’avvio del nido potrebbe slittare di qualche giorno rispetto al calendario regionale, ma l’amministrazione punta a contenere al minimo il ritardo.

SORIANO: “L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO SARà REGOLARE”

«L’avvio dell’anno scolastico a Vibo Valentia avverrà regolarmente, nel pieno rispetto del calendario regionale», ribadisce Soriano, sottolineando il lavoro svolto per garantire ambienti sicuri e servizi operativi. L’assessore assicura inoltre che, qualora dovessero emergere criticità legate alle temperature elevate previste nei giorni della ripartenza, il Comune agirà «in stretto raccordo con Regione, Prefettura, dirigenti scolastici e autorità sanitarie» per tutelare la sicurezza e il benessere della comunità scolastica.