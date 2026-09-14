Anno scolastico a Vibo, Gioventù nazionale denuncia le criticità

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In occasione, domani, dell’inizio dell’anno scolastico, Gioventù Nazionale Vibo Valentia richiama l’attenzione sulle condizioni in cui studenti e famiglie si apprestano ad affrontare la quotidianità e segnala le criticità: dalla viabilità ai servizi

VIBO VALENTIA – Con l’avvio del nuovo anno scolastico anche nel capoluogo di provincia, Gioventù Nazionale Vibo Valentia richiama l’attenzione sulle condizioni in cui studenti e famiglie si apprestano ad affrontare la quotidianità scolastica: «L’inizio dell’anno scolastico dovrebbe essere un momento di ripartenza per tutta la città – affermano i dirigenti provinciali Armando Franzè, Nino Rizzo e Vincenzo Borello – ma temiamo che, ancora una volta, studenti e famiglie saranno costretti a fare i conti con problemi che a Vibo Valentia conosciamo fin troppo bene».

Nei giorni scorsi l’assessore all’istruzione del Comune di Vibo, Stefano Soriano, aveva fatto il punto sulla situazione.

«VIABILITÀ E SERVIZI SIANO LE PRIORITÀ»

Nel mirino del movimento di Fratelli d’Italia ci sono soprattutto le condizioni della viabilità nei pressi delle scuole: «Tratti di strada dissestati, marciapiedi deteriorati e situazioni che, soprattutto negli orari di ingresso e di uscita, rischiano di aggravare ulteriormente i disagi per studenti, genitori e personale scolastico», sostengono avanzando la richiesta di riportare al centro del dibattito le questioni che incidono direttamente sulla vita dei cittadini.

Gioventù Nazionale critica anche le recenti discussioni su temi internazionali, come il riconoscimento dello Stato di Palestina da parte del Comune: «È legittimo che una maggioranza esprima le proprie posizioni politiche – affermano –, ma ci chiediamo se, alla vigilia dell’apertura delle scuole, non sarebbe stato altrettanto importante concentrare energie e attenzione sui problemi che gli studenti vibonesi incontrano ogni giorno sotto casa».

GIOVENTÙ NAZIONALE CHIEDE DI ACCELERARE SU ASILI NIDO E POLO UNIVERSITARIO

Nel documento viene richiamata anche la polemica sulla struttura informativa dedicata al mito di Scrimbia, nei pressi di via De Gasperi: «Ci dispiace che una vicenda che avrebbe potuto rappresentare un’occasione per parlare della storia e della cultura della nostra città sia finita per diventare una semplice contrapposizione politica», sostengono.

Gioventù Nazionale torna quindi sulla discussione in Consiglio comunale relativa al Polo universitario del Vibonese e agli asili nido, contestando l’abbandono dell’aula da parte della maggioranza: «Se qualcuno è contrario al Polo universitario, lo dica apertamente. Se invece lo considera una prospettiva positiva per il territorio, ci spieghi come intende sostenerlo. Su questioni che riguardano direttamente il futuro dei nostri ragazzi non crediamo siano sufficienti silenzi o assenze».

«IL FUTURO SI COSTRUISCE PARTENDO DA GIOVANI»

L’appello finale riguarda le priorità per le nuove generazioni: «Vibo non può permettersi di parlare dei giovani soltanto nelle occasioni celebrative. Deve costruire le condizioni affinché i giovani possano studiare, formarsi, lavorare e scegliere di rimanere. Da giovani impegnati quotidianamente sul territorio – concludono Franzè, Rizzo e Borello – abbiamo il diritto e il dovere di porre domande. Lo faremo con rispetto delle istituzioni, ma senza rinunciare alla provocazione politica quando riteniamo che sia necessaria. Perché il futuro di Vibo non si costruisce guardando altrove: si costruisce partendo dai suoi ragazzi».