Attesa finita: lunedì riaprirà l'asilo nido, il Comune di Vibo affida l'appalto

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il Comune di Vibo ha assegnato, per la durata di un anno, l’appalto alla cooperativa Vibo Salus che così avvierà la gestione dell’asilo nido di viale Accademie vibonesi

VIBO VALENTIA – L’attesa è finita: l’asilo nido di viale Accademie vibonesi aprirà i battenti lunedì prossimo dopo che il Comune di Vibo ha affidato, per la durata di un anno, l’appalto alla cooperativa Vibo Salus che così avvierà la gestione della struttura. Con la determinazione a firma del dirigente Domenico Libero Scuglia, si chiude così un caso che ha animato la stagione estiva su impulso dell’opposizione consiliare che aveva lamentato il ritardo dei tempi nell’assegnazione della gestione del sito. I genitori potranno così tirare un sospiro di sollievo e i bambini avere un luogo idoneo in cui trascorrere parte della giornata.

Della questione si era iniziato a parlare, come detto, nei primi mesi estivi a seguito degli interrogativi avanzati dal consigliere comunale di Cuore Vibonese, Danilo Tucci, cui erano giunte le rassicurazioni dell’assessore all’istruzione, Stefano Soriano. A luglio, nello specifico, era emerso il problema che avrebbe poi condizionato la gestione del nido comunale per l’anno educativo 2026/2027.

L’INTERRUZIONE DEL FONDO NAZIONALE 0-6

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito aveva interrotto l’erogazione del Fondo nazionale 0-6, in seguito alle criticità riscontrate nella rendicontazione delle annualità da parte degli Ambiti territoriali sociali calabresi. Il Comune di Vibo aveva però precisato che l’Ambito territoruale sociale di Vibo aveva rendicontato correttamente fino all’ultima annualità erogata, il 2022. La sospensione dei trasferimenti, tuttavia, aveva fatto venir meno le risorse necessarie per procedere con il tradizionale affidamento del servizio.

L’assessore alla Pubblica istruzione Stefano Soriano aveva quindi annunciato la predisposizione di un avviso pubblico per la concessione d’uso della struttura, come soluzione per consentire la prosecuzione del servizio.

AD AGOSTO GRADUATORIA E GARA ANDATA DESERTA

Nel frattempo, sul fronte della gestione, la precedente procedura per affidare il servizio era risultata deserta. Questo elemento era stato formalizzato dalla Giunta comunale con la delibera n. 252 dell’1 settembre scorso, che prendeva atto dell’esito della precedente procedura e stabilisce di rivedere le condizioni economiche della concessione. La stessa delibera prevedeva anche l’utilizzo delle risorse FELS 2026 per tre utenti aggiuntivi.

A SETTEMBRE IL NUOVO BANDO E L’INCENTIVO DEL COMUNE

Il passaggio più recente risale al 2 settembre con il Comune che aveva pubblicato una nuova procedura per l’affidamento della gestione dell’asilo nido comunale, dopo la gara andata deserta. Tra le novità vi era un contributo diretto dell’ente di 50 mila euro e la modifica delle condizioni economiche della concessione. L’obiettivo dichiarato dall’amministrazione era accelerare l’avvio del servizio. A seguito di questa nuova procedura, però, la svolta con la Vibo Salus che ha accettato la gestione della struttura, chiudendo, pertanto, positivamente la vicenda.

TRE NUOVI ASILI NIDO DI PROSSIMA APERTURA

Parallelamente alla vicenda del nido comunale già esistente, c’è il progetto dei tre nuovi asili finanziati attraverso Pnrr e Fesr. Il Comune punta infatti ad ampliare strutturalmente l’offerta: 180 nuovi posti complessivi distribuiti tra Moderata Durant, viale della Pace e Vibo Marina. Per questi tre interventi, il finanziamento aggiuntivo da 360 mila euro serve agli arredi, mentre il termine indicato per il completamento delle opere era il 30 giugno 2026 e quello per forniture e collaudi il 31 dicembre 2026.