Scuola, la Cisl di Vibo lancia l’allarme: «Il Vibonese già allo stremo, basta con i tagli»

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Il segretario della Cisl scuola di Vibo, Pasqualino Mazzitelli, contesta i quasi settemila posti tra docenti e Ata previsti in riduzione dal 2027/2028 evidenziando che dopo il dimensionamento, gli istituti devono già fare i conti con plessi distribuiti in numerosi comuni e carenze di personale: «Meno alunni non significano meno edifici da aprire, pulire e sorvegliare». Appello ai parlamentari calabresi

VIBO VALENTIA – È un allarme netto quello lanciato da Pasqualino Mazzitelli, segretario provinciale della Cisl Scuola Vibo Valentia, contro i nuovi tagli agli organici scolastici previsti dal disegno di legge di bilancio a partire dall’anno scolastico 2027/2028. Quasi settemila posti tra docenti e personale amministrativo, tecnico e ausiliario (Ata) potrebbero essere cancellati, con conseguenze che, secondo il sindacato, rischiano di aggravare ulteriormente le difficoltà degli istituti della provincia.

«NEGATIVI GLI EFFETTI DEL DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO»

«Il Vibonese è già allo stremo. Il Governo si fermi. Prima si accorpano le scuole, poi si riduce il personale. Ma i plessi restano aperti e i problemi ricadono su chi ci lavora», sottolinea il sindacalista, richiamando gli effetti del dimensionamento scolastico sul territorio provinciale. Un processo che ha riunito sotto un’unica dirigenza decine di plessi distribuiti in numerosi comuni, senza però eliminare le distanze, le esigenze organizzative e le responsabilità legate alla gestione dei singoli edifici.

CRITICA LA SITUAZIONE DEI COLLABORATORI

La situazione più critica, secondo il segretario provinciale della Cisl Scuola, riguarda i collaboratori scolastici: «I dirigenti fanno fatica persino a garantire l’apertura di tutti i plessi. Assicurare vigilanza, pulizia e assistenza di base, soprattutto agli alunni con disabilità, diventa ogni giorno più difficile». Per fronteggiare le emergenze, aggiunge, il personale viene spesso spostato da una sede all’altra, con un’organizzazione che «non è più sostenibile» argomenta Mazzitelli contestando anche il ricorso al calo demografico come giustificazione per la riduzione degli organici: «Meno alunni non significano meno ingressi da sorvegliare, meno piani da pulire o meno edifici da aprire. E nelle segreterie gli adempimenti non diminuiscono perché diminuiscono gli iscritti». Una considerazione che, per il sindacato, evidenzia la distanza tra i criteri numerici utilizzati per definire gli organici e le necessità quotidiane delle scuole, soprattutto nei territori caratterizzati da una rete di piccoli centri e da sedi scolastiche distanti tra loro.

Pasqualino Mazzitelli (Cisl Scuola Vibo)

«PROVVEDERE AL POTENZIAMENTO DEL PERSONALE SCOLASTICO»

Nel mirino anche il personale destinato al potenziamento, considerato fondamentale non soltanto per le attività di recupero e i progetti didattici, ma anche per garantire la sostituzione dei colleghi assenti. Il segretario richiama, in particolare, le disposizioni della legge di bilancio precedente, che – salvo motivate esigenze didattiche – prevedono il ricorso all’organico dell’autonomia per coprire le assenze fino a dieci giorni sui posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado: «Si chiede alle scuole di provvedere con il personale interno e poi si riducono proprio le risorse necessarie a farlo», osserva Mazzitelli, evidenziando quella che considera una contraddizione nelle scelte del Governo.

APPELLO RIVOLTO ANCHE AI PARLAMENTARI VIBONESI

La CISL Scuola Vibo Valentia si schiera quindi a sostegno della richiesta di cancellare i tagli avanzata dalle strutture nazionali della Cisl e della sua componente Scuola. L’appello è rivolto anche ai parlamentari calabresi, chiamati a intervenire, e agli uffici scolastici, affinché la definizione degli organici tenga conto delle condizioni concrete in cui operano gli istituti: numero dei plessi, distanze, orari e necessità di assistenza.

«Nelle aree interne la scuola è spesso uno degli ultimi servizi rimasti. Indebolirla significa spingere altre famiglie ad andare via», conclude il segretario provinciale. Una preoccupazione che riporta al centro il ruolo della scuola non soltanto come presidio educativo, ma anche come servizio essenziale per la tenuta sociale delle comunità del Vibonese.