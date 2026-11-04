Problema topi alla “Murmura”, ma la scuola resta aperta

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Polemiche per la decisione del Comune di Vibo di non procedere alla chiusura della scuola “Murmura” dopo il rinvenimento di escrementi di topi nei locali al pianterreno e la richiesta di sanificazione avanzata dalla Dirigente scolastica. I genitori si stanno organizzando per non mandare i propri figli in classe

VIBO VALENTIA – Ancora un problema di topi al plesso Gemini che ospita i locali della scuola “Murmura” di Vibo Valentia. Tant’è che la dirigente Tiziana Furlano ha prima inviato una comunicazione ufficiale al Comune capoluogo nella quale segnala il disagio e successivamente si è recata personalmente presso la sede municipale.

La presenza di escrementi di topi sarebbe circoscritta soltanto nei locali posti al piano terra, nell’ala della sezione dell’Infanzia. La dirigente, che ha deciso di chiudere in autonomia l’istituto, ha chiesto un intervento urgente di verifica e ispezione da parte del personale preposto e l’attivazione di un intervento di disinfestazione e sanificazione dei locali in considerazione del fatto che tale situazione configura una criticità igienico-sanitaria potenzialmente pericolosa per la salute degli alunni e dei docenti nonché del personale scolastico.

Da parte sua, il Comune ha predisposto nella giornata odierna, 4 novembre 2026, un sopralluogo da parte della ditta Ecosan che domani mattina, alle ore 7:15, effettuerà un’ulteriore verifica dell’edificio, comunicando che la scuola tuttavia resterà regolarmente aperta, tant’è che al momento non vi è alcuna ordinanza di chiusura pubblicata sull’albo pretorio online dell’ente.

A questo punto, sembra che i genitori dei bambini si stiano organizzando per non mandare i propri figli a scuola se prima non si effettueranno le operazioni di sanificazione dei locali di tutto il plesso, non solo di quelli al piano terra.