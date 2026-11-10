Topi alla “Murmura” di Vibo, l’assessore Soriano: «Scuola sicura priorità assoluta, vicini alle famiglie»

3 minuti per la lettura

Dopo lo stop alle lezioni dal 10 al 13 novembre alla scuola “Murmura” di Vibo, per via della presenza di topi interviene l’assessore Soriano: «Comprendiamo il disagio delle famiglie, la sicurezza dei bambini viene prima di tutto. Faremo subito derattizzazione, monitoraggio e sanificazione»

VIBO VALENTIA – Sulla chiusura fino al 13 novembre 2026 del plesso scolastico di Palazzo Gemini, che ospita la scuola “Murmura”, a causa della presenza di topi, interviene in maniera ufficiale l’amministrazione comunale e nello specifico l’assessore comunale all’Istruzione, Stefano Soriano, che attraverso un messaggio accorato ha voluto rivolgersi direttamente ai genitori, al personale docente e alla dirigenza scolastica, senza nascondere l’amarezza per un disagio che si ripresenta a distanza di poco tempo.

«PER NOI LA SERENITà DEI BIMBI VIENE PRIMA DI TUTTO»

«Prima di ogni cosa per noi ci sono le famiglie, i bambini e la loro serenità», ha esordito l’assessore Soriano, consapevole delle ripercussioni operative che un provvedimento di chiusura comporta per l’organizzazione familiare. «So bene – ha proseguito l’esponente della giunta Romeo – che la notizia della nuova chiusura del plesso di Palazzo Gemini non viene accolta senza preoccupazione. Mi metto nei panni dei genitori che ancora una volta si trovano a dover riorganizzare le proprie giornate, conciliare gli impegni di lavoro, trovare soluzioni per i propri figli ed affrontare un disagio che avrebbero voluto non dover più vivere».

Soriano ha ribadito che l’amministrazione comunale non intende sminuire quanto accaduto: «Comprendiamo il disagio, le preoccupazioni e anche la legittima amarezza di chi si aspettava che questo problema fosse ormai alle spalle. Non vogliamo né sottovalutare questi sentimenti né limitarci a dare una risposta formale».

QUATTRO GIORNI DI STOP, DERATTIZZAZIONE, MONITORIAGGIO E SANIFICAZIONE DEI LOCALI

La scelta di disporre uno stop di ben quattro giorni scaturisce dalla volontà di condurre un’azione risolutiva e non tampone. Le operazioni vedranno la sinergia tra gli uffici tecnici del Comune, la ditta incaricata della sanificazione e la dirigenza dell’istituto scolastico.

«Stiamo affrontando la questione con la massima attenzione e determinazione, in stretta collaborazione con la dirigenza scolastica e tutti gli uffici competenti. Per questo abbiamo deciso, questa volta, di chiudere la scuola per ben quattro giorni. All’ordinanza firmata dal sindaco seguiranno la derattizzazione, il monitoraggio capillare e le successive operazioni di pulizia e sanificazione».

«LAVORIAMO PER RENDERE LA SCUOLA UN LUOGO SICURO»

Nel concludere il suo intervento, l’assessore all’Istruzione ha voluto sottolineare il valore simbolico e sociale del contesto scolastico, assicurando massima vicinanza alla comunità educante.

«La scuola non è soltanto un edificio: è il luogo in cui facciamo crescere i nostri figli, li facciamo imparare e costruire relazioni. È il posto in cui trascorrono la maggior parte della loro giornata. Per questo deve essere un luogo in cui ogni bambino possa sentirsi protetto e ogni genitore possa accompagnarlo con totale serenità».

«Alle famiglie, ai bambini, ai dirigenti, agli insegnanti e a tutto il personale scolastico va la nostra vicinanza. Siamo consapevoli che su questioni come questa non sono le parole a fare la differenza, ma la capacità di trasformare gli impegni in risultati concreti. Ed è esattamente quello che stiamo facendo, chiedendo la collaborazione di tutti».