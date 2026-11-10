Topi alla “Murmura” di Vibo, l’assessore Soriano: «Scuola sicura priorità assoluta, vicini alle famiglie»

Stefano Soriano, assessore all'Istruzione del Comune di Vibo3 minuti per la lettura
Dopo lo stop alle lezioni dal 10 al 13 novembre alla scuola “Murmura” di Vibo, per via della presenza di topi interviene l’assessore Soriano: «Comprendiamo il disagio delle famiglie, la sicurezza dei bambini viene prima di tutto. Faremo subito derattizzazione, monitoraggio e sanificazione»
VIBO VALENTIA – Sulla chiusura fino al 13 novembre 2026 del plesso scolastico di Palazzo Gemini, che ospita la scuola “Murmura”, a causa della presenza di topi, interviene in maniera ufficiale l’amministrazione comunale e nello specifico l’assessore comunale all’Istruzione, Stefano Soriano, che attraverso un messaggio accorato ha voluto rivolgersi direttamente ai genitori, al personale docente e alla dirigenza scolastica, senza nascondere l’amarezza per un disagio che si ripresenta a distanza di poco tempo.
«PER NOI LA SERENITà DEI BIMBI VIENE PRIMA DI TUTTO»
«Prima di ogni cosa per noi ci sono le famiglie, i bambini e la loro serenità», ha esordito l’assessore Soriano, consapevole delle ripercussioni operative che un provvedimento di chiusura comporta per l’organizzazione familiare. «So bene – ha proseguito l’esponente della giunta Romeo – che la notizia della nuova chiusura del plesso di Palazzo Gemini non viene accolta senza preoccupazione. Mi metto nei panni dei genitori che ancora una volta si trovano a dover riorganizzare le proprie giornate, conciliare gli impegni di lavoro, trovare soluzioni per i propri figli ed affrontare un disagio che avrebbero voluto non dover più vivere».
Soriano ha ribadito che l’amministrazione comunale non intende sminuire quanto accaduto: «Comprendiamo il disagio, le preoccupazioni e anche la legittima amarezza di chi si aspettava che questo problema fosse ormai alle spalle. Non vogliamo né sottovalutare questi sentimenti né limitarci a dare una risposta formale».
QUATTRO GIORNI DI STOP, DERATTIZZAZIONE, MONITORIAGGIO E SANIFICAZIONE DEI LOCALI
La scelta di disporre uno stop di ben quattro giorni scaturisce dalla volontà di condurre un’azione risolutiva e non tampone. Le operazioni vedranno la sinergia tra gli uffici tecnici del Comune, la ditta incaricata della sanificazione e la dirigenza dell’istituto scolastico.
«Stiamo affrontando la questione con la massima attenzione e determinazione, in stretta collaborazione con la dirigenza scolastica e tutti gli uffici competenti. Per questo abbiamo deciso, questa volta, di chiudere la scuola per ben quattro giorni. All’ordinanza firmata dal sindaco seguiranno la derattizzazione, il monitoraggio capillare e le successive operazioni di pulizia e sanificazione».
«LAVORIAMO PER RENDERE LA SCUOLA UN LUOGO SICURO»
Nel concludere il suo intervento, l’assessore all’Istruzione ha voluto sottolineare il valore simbolico e sociale del contesto scolastico, assicurando massima vicinanza alla comunità educante.
«La scuola non è soltanto un edificio: è il luogo in cui facciamo crescere i nostri figli, li facciamo imparare e costruire relazioni. È il posto in cui trascorrono la maggior parte della loro giornata. Per questo deve essere un luogo in cui ogni bambino possa sentirsi protetto e ogni genitore possa accompagnarlo con totale serenità».
«Alle famiglie, ai bambini, ai dirigenti, agli insegnanti e a tutto il personale scolastico va la nostra vicinanza. Siamo consapevoli che su questioni come questa non sono le parole a fare la differenza, ma la capacità di trasformare gli impegni in risultati concreti. Ed è esattamente quello che stiamo facendo, chiedendo la collaborazione di tutti».
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