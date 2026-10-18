Gian Marco Centinaio scuote la Calabria: «Siamo la California d’Europa, basta piangersi addosso»

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Il vicepresidente del Senato, Gian Marco Centinaio, al Festival del Gal Terre Vibonesi, parla d turismo da destagionalizzare, imprese da sostenere e ritardi logistici da superare e aggiunge che la Calabria e tutto il Sud possono essere la California d’Europa. E sui trasporti denuncia: «Portare gli agrumi dalla Calabria a Milano costa più che da Barcellona».

VIBO VALENTIA – È con un’accorata call to action rivolta agli amministratori e agli imprenditori locali che Gian Marco Centinaio, vicepresidente del Senato ed ex ministro dell’Agricoltura e del Turismo, ha caratterizzato il suo intervento al Festival del Gal Terre Vibonesi, tenutosi il 15 e 16 ottobre nella splendida cornice di Villa Klopè: «La Calabria e tutto il Sud Italia possono essere considerato la California dell’Europa, ma finché non ce ne rendiamo conto, continueremo a piangerci addosso».

Nel corso dell’evento, promosso dal Gruppo di Azione Locale per tracciare un bilancio del decennale e presentare le nuove linee di sviluppo rurale, Centinaio, rispondendo alle domande della sua interlocutrice, Francesca Russo, ha toccato con mano le eccellenze del territorio, sottolineando la funzione strategica dei Gal e lanciando una sfida aperta per il rilancio turistico e infrastrutturale della regione.

LA SFIDA DEL TURISMO E IL MODELLO PUGLIA: «COSA HA LA CALABRIA IN MENO?»

Al centro del discorso di Centinaio vi è il superamento di qualsiasi atteggiamento rinunciatario o vittimistico nei confronti delle altre regioni del Mezzogiorno: «A me capita spesso quando parlo con gli amici del Sud che mi dicono: “Eh, ma la Puglia…”. Mi sembra di essere in Oltrepò Pavese, dove ci sono paesi che funzionano perché ci sono amministratori e imprenditori bravi, e altri che zoppicano e si stupiscono che gli altri siano più bravi. Allora, se la Puglia funziona, perché non possiamo dire “è la Calabria”? Cosa avete di diverso rispetto alla Puglia, alla Sicilia o alla Campania?»

Per il vicepresidente del Senato, la chiave di volta risiede nell’intercettare le nuove esigenze dei viaggiatori internazionali, puntando con decisione sulla destagionalizzazione: «Oggi i turisti, soprattutto quelli stranieri, cercano esperienze diverse rispetto a quelle che hanno già fatto. Se sono già stati in Puglia tre o quattro volte, perché non possono venire in Calabria, soprattutto in altri periodi dell’anno? Oggi a Stoccolma e a Oslo sta nevicando. Immaginate uno svedese o un norvegese che vede la foto di un tour operator che gli racconta che a ottobre può venire in Calabria: mangiare bene, bere bene, vedere opere d’arte pazzesche, trovare un territorio accogliente e il mare. Noi siamo la California dell’Europa, dobbiamo solo prenderne piena consapevolezza».

I COSTI DELLA LOGISTICA E LA SPINTA DELL’IMPRENDITORIA PRIVATA

Non sono mancate, tuttavia, le annotazioni critiche sui ritardi strutturali e logistici che ancora penalizzano le produzioni calabresi sul mercato nazionale ed europeo: «Voi pensate che per trasportare degli agrumi dalla Calabria a Milano costa di più che trasportarli da Barcellona a Milano. Quindi vuol dire che qualche problema il nostro Paese ce l’ha e deve essere risolto».

A fronte di questi ostacoli, Centinaio ha rimarcato come la vera forza trainante del Paese risieda nella determinazione del tessuto imprenditoriale: «Dico sempre una cosa: l’Italia va avanti nonostante la politica. Bisogna tirarsi su le maniche. I Gal sono da sempre un bel contenitore dove si può fare impresa, ma soprattutto dove si possono trasformare idee agricole o del turismo in esempi di successo. La mia presenza qui serve per dire bravi e far capire che progetti come questo servono allo sviluppo della Calabria».